В Актау состоится открытие мототрека

Иллюстративное фото из открытых источников
В Актау 1 мая пройдёт открытие мототрека и мотокросс с участием байкеров и велосипедистов.
По словам организаторов, мототрек оборудован трамплинами и крутыми поворотами, его протяжённость составляет 1,5 километра. Также на территории мототрека есть биотуалет, беседка, площадка для зрителей и стартовая линия.
Мототрек расположен напротив здания АО «КазАзот». Сбор начнется в 11:00. В соревнованиях смогут принять все желающие. Регистрация участников по номеру 8 707 528 69 96.
По словам организаторов, мототрек оборудован трамплинами и крутыми поворотами, его протяжённость составляет 1,5 километра. Также на территории мототрека есть биотуалет, беседка, площадка для зрителей и стартовая линия.
Мототрек расположен напротив здания АО «КазАзот». Сбор начнется в 11:00. В соревнованиях смогут принять все желающие. Регистрация участников по номеру 8 707 528 69 96.