В Актау состоится открытие мототрека

В Актау 1 мая пройдёт открытие мототрека и мотокросс с участием байкеров и велосипедистов.По словам организаторов, мототрек оборудован трамплинами и крутыми поворотами, его протяжённость составляет 1,5 километра. Также на территории мототрека есть биотуалет, беседка, площадка для зрителей и стартовая линия.