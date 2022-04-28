«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 28 Апреля
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.49 KZT
  • €1 = 471.72 KZT
  • 1 RUB = 6.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 691

В Актау состоится открытие мототрека

В честь открытия мототрека состоится мотокросс с участием байкеров и велосипедистов. Об этом рассказали в федерации автомотоспорта Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
В Актау 1 мая пройдёт открытие мототрека и мотокросс с участием байкеров и велосипедистов.

По словам организаторов, мототрек оборудован трамплинами и крутыми поворотами, его протяжённость составляет 1,5 километра. Также на территории мототрека есть биотуалет, беседка, площадка для зрителей и стартовая линия.

В Актау состоится открытие мототрека


Мототрек расположен напротив здания АО «КазАзот». Сбор начнется в 11:00. В соревнованиях смогут принять все желающие. Регистрация участников по номеру 8 707 528 69 96.

В Актау состоится открытие мототрека



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 19:05
Всем кто не знает как туда добраться, советую, воспользоваться сменными автобусами АО "КазАзот".
И сранья,вы будете на месте, главное с собой еды захватите

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:58
на такое зрелище я бы пошел, только незнаю как туда добраться!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:56
товарищи кто поедет захватите меня пжл.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
olegscorpion (Посетители) Сегодня, 16:51
Хрустики начинают свой пробег ! :)))))
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика