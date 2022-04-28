Безработные жители Жетыбая записали видеобращение к Президенту Казахстана

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Сегодня, 28 апреля, безработные жители Жетыбая вышли на улицу и записали видеообращение к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
- Требуем трудоустроить всех безработных граждан на работу, - заявили жители Жетыбая.
По их словам, они неоднократно обращались за помощью в городским властям, но все тщетно.
Напомним, 3 февраля 2022 года, жители Жанаозена обратились в акимат с требованием трудоустроить их в нефтегазовую отрасль и отменить соглашение о поочередном трудоустройстве безработных в штат АО «ОМГ» через подрядные организации. Как сообщили в акимате, людям предложены вакансии центра занятости населения.
- Требуем трудоустроить всех безработных граждан на работу, - заявили жители Жетыбая.
По их словам, они неоднократно обращались за помощью в городским властям, но все тщетно.
Напомним, 3 февраля 2022 года, жители Жанаозена обратились в акимат с требованием трудоустроить их в нефтегазовую отрасль и отменить соглашение о поочередном трудоустройстве безработных в штат АО «ОМГ» через подрядные организации. Как сообщили в акимате, людям предложены вакансии центра занятости населения.
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