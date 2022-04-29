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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:15

Просмотров: 586

Справлявшего нужду в подъезде мужчину оштрафовали полицейские Актау

Мужчину, справившего нужду в подъезде жилого дома Актау, оштрафовали на 15 315 тенге. Об этом сообщили в управлении полиции города.

Скрин видео
Полицейские установили личность мужчины, который справил нужду между этажами в подъезде 71 дома 12 микрорайона.

- В отношении нарушителя 1974 года рождения составлен административный протокол по части 1 статьи 434-2 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Загрязнение мест общего пользования). Он оштрафован на 5 МРП или 15 315 тенге, – сообщили в управлении полиции Актау.



Напомним, мужчина справил нужду в подъезде и попал на камеры видеонаблюдения.



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Комментарии ( 3 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:17
Тина,
а ну кому то да lol
всё равно штрафы смешные. потому что первую неделю если заплатит то 50%скидка. Скидка КАРЛ!оттуда и беззаконие. blind
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Empro
  • Tankushka
 Тина (Посетители) Сегодня, 16:55
Цитата: strana.kz
пока такие штрафы будут так и будем ср@ть везде и всюду

ну не скажите, поср@ть за 15к совсем не бюджетно)

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • rustam240577
  • bekenova
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:28
пока такие штрафы crazy будут так и будем ср@ть везде и всюду

аж смешно... от законов...
 
 

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