Справлявшего нужду в подъезде мужчину оштрафовали полицейские Актау

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Полицейские установили личность мужчины, который справил нужду между этажами в подъезде 71 дома 12 микрорайона.
- В отношении нарушителя 1974 года рождения составлен административный протокол по части 1 статьи 434-2 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Загрязнение мест общего пользования). Он оштрафован на 5 МРП или 15 315 тенге, – сообщили в управлении полиции Актау.
Напомним, мужчина справил нужду в подъезде и попал на камеры видеонаблюдения.
- В отношении нарушителя 1974 года рождения составлен административный протокол по части 1 статьи 434-2 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Загрязнение мест общего пользования). Он оштрафован на 5 МРП или 15 315 тенге, – сообщили в управлении полиции Актау.
Напомним, мужчина справил нужду в подъезде и попал на камеры видеонаблюдения.