«Каражанбасмунай» обвинили в злоупотреблении монопольным положением

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Специалисты установили, что АО «Каражанбасмунай» длительное время реализовывало 99 процентов годового объёма дорожного нефтяного битума исключительно одной организации. В дальнейшем данный продукт продавался по завышенной цене дорожно-строительным компаниям.
Торговая надбавка за битум посредника, не имеющего существенных затрат на рынке, составляла порядка 30 процентов. По результатам мер антимонопольного реагирования АО «Каржанбасмунай» исполнил требование органа в полном объёме.
Теперь монополист в лице АО «Каржанбасмунай» будет реализовывать дорожный нефтяной битум напрямую дорожно-строительным компаниям.
Таким образом, устранён посредник - финансовый барьер на рынке для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере строительства дорог.
Вопрос об уголовной ответственности АО «Каржанбасмунай» и иных субъектов будет осуществляться органами уголовного преследования совместно с антимонопольным ведомством. Будет дана правовая оценка действиям всех субъектов рынка.
Торговая надбавка за битум посредника, не имеющего существенных затрат на рынке, составляла порядка 30 процентов. По результатам мер антимонопольного реагирования АО «Каржанбасмунай» исполнил требование органа в полном объёме.
Теперь монополист в лице АО «Каржанбасмунай» будет реализовывать дорожный нефтяной битум напрямую дорожно-строительным компаниям.
Таким образом, устранён посредник - финансовый барьер на рынке для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере строительства дорог.
Вопрос об уголовной ответственности АО «Каржанбасмунай» и иных субъектов будет осуществляться органами уголовного преследования совместно с антимонопольным ведомством. Будет дана правовая оценка действиям всех субъектов рынка.
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