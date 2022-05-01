«Каражанбасмунай» обвинили в злоупотреблении монопольным положением

Фото из доступных источников

Специалисты установили, что АО «Каражанбасмунай» длительное время реализовывало 99 процентов годового объёма дорожного нефтяного битума исключительно одной организации. В дальнейшем данный продукт продавался по завышенной цене дорожно-строительным компаниям.



Торговая надбавка за битум посредника, не имеющего существенных затрат на рынке, составляла порядка 30 процентов. По результатам мер антимонопольного реагирования АО «Каржанбасмунай» исполнил требование органа в полном объёме.



Теперь монополист в лице АО «Каржанбасмунай» будет реализовывать дорожный нефтяной битум напрямую дорожно-строительным компаниям.



Таким образом, устранён посредник - финансовый барьер на рынке для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере строительства дорог.



Вопрос об уголовной ответственности АО «Каржанбасмунай» и иных субъектов будет осуществляться органами уголовного преследования совместно с антимонопольным ведомством. Будет дана правовая оценка действиям всех субъектов рынка.