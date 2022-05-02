Волонтёрам группы «Пушистое счастье Актау» удалось собрать средства на покупку дачи для бездомных собак и кошек

Иллюстрация к материалу
Волонтёры группы «Пушистое счастье Актау» поблагодарили неравнодушных жителей Актау за помощь в сборе средств на покупку дачи для бездомных собак и кошек.
- Спасибо огромное всем жителям Актау, кто помогал. Благодаря вам мы смогли купить дом для наших подопечных. Покупка дома означает то, что теперь нас не смогут прогнать, - говорят волонтёры.
Теперь перед волонтерами стоит новая задача, им необходима помощь жителей Актау в сборе средств на постройку вольеров.
- Сейчас под опекой у нас содержатся более 30 собак и 30 кошек. Для кошек есть отдельная комната, а вот собаки бегают по всей территории, там нет вольеров. Собаки все в куче получается. Среди них есть самки и самцы, не все кастрированы и стерилизованы. Очень тяжело материально сразу всех прооперировать. Много средств уходит на еду подопечным. Спасибо людям, которые помогают, но этого все равно не достаточно. Главная задача сейчас - создать животным все условия, построить вольеры, - говорят волонтёры.
Реквизиты для помощи: Карта Каспий Голд, Татьяна Т.: +7708 829 0837
Напомним, бездомные животные Актау вновь могли остаться без крыши над головой.
- Спасибо огромное всем жителям Актау, кто помогал. Благодаря вам мы смогли купить дом для наших подопечных. Покупка дома означает то, что теперь нас не смогут прогнать, - говорят волонтёры.
Теперь перед волонтерами стоит новая задача, им необходима помощь жителей Актау в сборе средств на постройку вольеров.
- Сейчас под опекой у нас содержатся более 30 собак и 30 кошек. Для кошек есть отдельная комната, а вот собаки бегают по всей территории, там нет вольеров. Собаки все в куче получается. Среди них есть самки и самцы, не все кастрированы и стерилизованы. Очень тяжело материально сразу всех прооперировать. Много средств уходит на еду подопечным. Спасибо людям, которые помогают, но этого все равно не достаточно. Главная задача сейчас - создать животным все условия, построить вольеры, - говорят волонтёры.
Реквизиты для помощи: Карта Каспий Голд, Татьяна Т.: +7708 829 0837
Напомним, бездомные животные Актау вновь могли остаться без крыши над головой.