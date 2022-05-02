«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 02 Мая
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.38 KZT
  • €1 = 472.09 KZT
  • 1 RUB = 6.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:07

Просмотров: 484

Волонтёрам группы «Пушистое счастье Актау» удалось собрать средства на покупку дачи для бездомных собак и кошек

Волонтёры группы «Пушистое счастье Актау» поделились хорошей новостью в социальных сетях. Защитники животных сообщают, что им удалось купить дачу для их подопечных собак и кошек.

Иллюстрация к материалу
Волонтёры группы «Пушистое счастье Актау» поблагодарили неравнодушных жителей Актау за помощь в сборе средств на покупку дачи для бездомных собак и кошек.

- Спасибо огромное всем жителям Актау, кто помогал. Благодаря вам мы смогли купить дом для наших подопечных. Покупка дома означает то, что теперь нас не смогут прогнать, - говорят волонтёры.

Теперь перед волонтерами стоит новая задача, им необходима помощь жителей Актау в сборе средств на постройку вольеров.

- Сейчас под опекой у нас содержатся более 30 собак и 30 кошек. Для кошек есть отдельная комната, а вот собаки бегают по всей территории, там нет вольеров. Собаки все в куче получается. Среди них есть самки и самцы, не все кастрированы и стерилизованы. Очень тяжело материально сразу всех прооперировать. Много средств уходит на еду подопечным. Спасибо людям, которые помогают, но этого все равно не достаточно. Главная задача сейчас - создать животным все условия, построить вольеры, - говорят волонтёры.

Реквизиты для помощи: Карта Каспий Голд, Татьяна Т.: +7708 829 0837

Напомним, бездомные животные Актау вновь могли остаться без крыши над головой.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Empro
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 13:10
Всё хорошо если соседи смирятся с соседством питомника а так целевое назначение купленной недвижимости не позволяет разводить питомник пусть даже в гуманитарных целях.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика