Паломник из Узбекистана дошёл до посёлка Акшукур

Скрин видео
Паломник из Узбекистана держит свой путь в Мекку. До Актау ему осталось дойти всего несколько километров.
Путешественник везёт с собой повозку, в которой лежит еда, вода и необходимые вещи.
Это четвёртый хадж для 64-летнего мужчины. Первый раз он совершил его в 2015 году также пешком.
[center]
[/center]
Напомним, ранее путешественника в Бейнеу встретил житель Актау.
Путешественник везёт с собой повозку, в которой лежит еда, вода и необходимые вещи.
Это четвёртый хадж для 64-летнего мужчины. Первый раз он совершил его в 2015 году также пешком.
[center]
[/center]
Напомним, ранее путешественника в Бейнеу встретил житель Актау.
Оставьте свой комментарий первым.