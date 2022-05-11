Гибель солдата из Мангистау: по делу высказался заместитель министра обороны

Фотографию предоставили родственники погибшего солдата-срочника
Спикер подтвердил, что в смерти военнослужащего подозревается другой призывник.
По недопущению неуставных отношений, как отметил заместитель министра обороны, ведомством принимаются меры.
Также, по его словам, казармы оснащены видеонаблюдением и ведется воспитательная работа с личным составом.
Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва.
В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника.
В генштабе Вооружённых сил РК сообщили, что гематом в ходе вскрытия не обнаружено.
Родственники погибшего солдата требовали провести честное расследование.
Президент поручил установить истинные причины гибели срочника.
Позже главная военная прокуратура заявила, что в деле определился подозреваемый.
Мать подозреваемого обратилась к Президенту.
- Я сейчас не могу ответить, какие у них были взаимоотношения. Они были призваны с западных регионов. Один - из Атырауской области, другой - из Мангистауской области, - сказал Султан Камалетдинов.
По недопущению неуставных отношений, как отметил заместитель министра обороны, ведомством принимаются меры.
- В Вооруженных силах проводится очень много различных мероприятий, как организационных, так и технических. Осуществляется постоянный контроль. В каждой части, подразделении введены психологи, которые ведут наблюдения. В воинских подразделениях постоянно осуществляется контроль командирами различных степеней. Также введена такая практика, как «Жауынгер досы», когда один товарищ отвечает за другого, - говорит Султан Камалетдинов.
Также, по его словам, казармы оснащены видеонаблюдением и ведется воспитательная работа с личным составом.
Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва.
В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника.
В генштабе Вооружённых сил РК сообщили, что гематом в ходе вскрытия не обнаружено.
Родственники погибшего солдата требовали провести честное расследование.
Президент поручил установить истинные причины гибели срочника.
Позже главная военная прокуратура заявила, что в деле определился подозреваемый.
Мать подозреваемого обратилась к Президенту.