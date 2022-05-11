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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:24

Просмотров: 1327

Гибель солдата из Мангистау: по делу высказался заместитель министра обороны

По факту смерти солдата-срочника из Мангистауской области ведется расследование, сообщил заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

Фотографию предоставили родственники погибшего солдата-срочника
Спикер подтвердил, что в смерти военнослужащего подозревается другой призывник.

- Я сейчас не могу ответить, какие у них были взаимоотношения. Они были призваны с западных регионов. Один - из Атырауской области, другой - из Мангистауской области, - сказал Султан Камалетдинов.


По недопущению неуставных отношений, как отметил заместитель министра обороны, ведомством принимаются меры.

- В Вооруженных силах проводится очень много различных мероприятий, как организационных, так и технических. Осуществляется постоянный контроль. В каждой части, подразделении введены психологи, которые ведут наблюдения. В воинских подразделениях постоянно осуществляется контроль командирами различных степеней. Также введена такая практика, как «Жауынгер досы», когда один товарищ отвечает за другого, - говорит Султан Камалетдинов.


Также, по его словам, казармы оснащены видеонаблюдением и ведется воспитательная работа с личным составом.

Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва.

В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника.

В генштабе Вооружённых сил РК сообщили, что гематом в ходе вскрытия не обнаружено.

Родственники погибшего солдата требовали провести честное расследование.

Президент поручил установить истинные причины гибели срочника.

Позже главная военная прокуратура заявила, что в деле определился подозреваемый.

Мать подозреваемого обратилась к Президенту.



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Комментарии ( 3 )

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Доктор Наук (Посетители) Сегодня, 15:48
тут не нужно торопится с выводами нужно дождаться ршения следствия
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:32
Цитата: Restero
В основном бьют контрактники, иногда пьяные офицеры.


ужас
 
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 Restero (Посетители) Сегодня, 15:30
Дедовщина и неуставняк в армии как были, так и есть. Если кого то избили - его просто от нескольких дней до месяца прячут в каптёрке или в столовой. В основном бьют контрактники, иногда пьяные офицеры.

Поэтому сильно сомневаюсь в словах замминистра обороны. Он просто в кабинете сидит, ничего об армии не знает и ничего не видит.
 
 

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