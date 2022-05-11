Гибель солдата из Мангистау: по делу высказался заместитель министра обороны

- Я сейчас не могу ответить, какие у них были взаимоотношения. Они были призваны с западных регионов. Один - из Атырауской области, другой - из Мангистауской области, - сказал Султан Камалетдинов.

- В Вооруженных силах проводится очень много различных мероприятий, как организационных, так и технических. Осуществляется постоянный контроль. В каждой части, подразделении введены психологи, которые ведут наблюдения. В воинских подразделениях постоянно осуществляется контроль командирами различных степеней. Также введена такая практика, как «Жауынгер досы», когда один товарищ отвечает за другого, - говорит Султан Камалетдинов.