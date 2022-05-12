Миллиарды за дождь! В Мангистау подвергли сомнению вызывающие осадки установки

Установки по вызову дождя, расположенные в Мангистау
Журналист Кирилл Павлов приехал в Мангистау, чтобы рассказать об установках, которые якобы стали причиной наводнения в регионе. Павлов взял интервью у Едиля Жанбыршина, который ранее активно продвигал внедрение этих технологий в Мангистау. Журналист побеседовал с местными фермерами. Они заявили, что установки напоминают сушилку для белья.
Ранее корреспондент Lada.kz брал интервью у генерального директора ТОО Central Asian Center of Climate Change Technologies Алтай Айнабек. Он обвинил акимат в недальновидности, заявив, что ливни в Мангистау могло спровоцировать оборудование, вызывающее атмосферные осадки. По его словам, наводнение и сход селевых потоков можно было бы избежать, если бы акимат не настаивал на увеличении мощности установок.
Ранее корреспондент Lada.kz брал интервью у генерального директора ТОО Central Asian Center of Climate Change Technologies Алтай Айнабек. Он обвинил акимат в недальновидности, заявив, что ливни в Мангистау могло спровоцировать оборудование, вызывающее атмосферные осадки. По его словам, наводнение и сход селевых потоков можно было бы избежать, если бы акимат не настаивал на увеличении мощности установок.