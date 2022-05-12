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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 1458

Миллиарды за дождь! В Мангистау подвергли сомнению вызывающие осадки установки

Установки, расположенные в населённых пунктах Мангистау, частично не работают. Увеличение осадков, которое ранее связывали с применением новых технологий, синоптики прогнозировали ещё в феврале, когда установки были отключены. Об этом сообщил журналист Кирилл Павлов на своём YouTube – канале.

Установки по вызову дождя, расположенные в Мангистау
Журналист Кирилл Павлов приехал в Мангистау, чтобы рассказать об установках, которые якобы стали причиной наводнения в регионе. Павлов взял интервью у Едиля Жанбыршина, который ранее активно продвигал внедрение этих технологий в Мангистау. Журналист побеседовал с местными фермерами. Они заявили, что установки напоминают сушилку для белья.



Ранее корреспондент Lada.kz брал интервью у генерального директора ТОО Central Asian Center of Climate Change Technologies Алтай Айнабек. Он обвинил акимат в недальновидности, заявив, что ливни в Мангистау могло спровоцировать оборудование, вызывающее атмосферные осадки. По его словам, наводнение и сход селевых потоков можно было бы избежать, если бы акимат не настаивал на увеличении мощности установок.



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Комментарии ( 2 )

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  • sake bakeevich
 Iron man (Посетители) Сегодня, 19:03
Это какой то... "позор" ?!? look
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Iron man
  • Василий Кравчук
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 18:09
Кто бы сомневался)))
 
 

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