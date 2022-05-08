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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:24

Просмотров: 2640

Наводнение в Мангистау: Бизнесмен обвинил акимат в недальновидности

Ливни в Мангистау могло спровоцировать оборудование, вызывающее атмосферные осадки. Наводнение и сход селевых потоков можно было бы избежать, если бы акимат не настаивал на увеличении мощности установок. Об этом заявил генеральный директор ТОО Central Asian Center of Climate Change Technologies Алтай Айнабек.

Последствия ливня в Жанаозене
Алтай Айнабек – директор ТОО Central Asian Center of Climate Change Technologies.

Эта компания в сентябре 2021 года заключила договор с корпоративным фондом «Грант Казахстан» и акиматом Мангистауской области. С тех пор в сёлах региона установили оборудование, вызывающее атмосферные осадки.

По словам Алтая Айнабека, эти установки якобы повлияли на то, что в Мангистау увеличилось количество осадков, что является аномальным для засушливого региона.

- Дожди в Мангистау связаны с воздействием наших установок. Мы их включили сразу после подписания договора. Ближе к зиме фермеры и местные жители попросили нас отключить установки, чтобы избежать заморозков. Это бы негативно повлияло на скотину. Работу оборудования возобновили в марте 2022 года. Тогда всего лишь за месяц Казгидромет зафиксировал увеличение осадков на 26-30 процентов. Возможности технологий огромны. Мы предупреждали, что если не воздействовать на атмосферу медленно, то могут быть сильные ливни. Но нам сказали, что мы готовы закупить лодки, только дайте нам дождь, - прокомментировал Алтай Айнабек.

Планируется, что установки по вызову осадков будут работать до конца мая, после - оборудование увезут из региона, так как акимат не заинтересован во внедрении этих технологий. Тогда, по словам Айнабека, в регион снова вернётся засуха.

- Климат за неделю или две недели вернётся в исходное состояние. Вновь будет засуха. Снова будут страдать фермеры и скот. Всё это связано с тем, что мы не пришли ни к чему единому с акиматом, - прокомментировал Алтай Айнабек.

По словам директора ТОО Central Asian Center of Climate Change Technologies, акимат не признаёт эффективность технологий, а увеличение осадков связывает с религиозным обрядом.

- Чиновники вместо того, чтобы поддержать научно доказанные технологии, поддерживают акции и обряды... Я мусульманин, держал пост, но для меня позиция местной власти очень странная. С одной стороны, они признают проблему засухи, но в то же время не ищут эффективные способы решения проблем, - добавил Алтай Айнабек.

Акимат Мангистауской области не выделял денег на внедрение технологий вызова осадков, так как в бюджетной классификации Казахстана нет необходимых для этого классификаций.

Деньги на развитие технологий должен был выделить корпоративный фонд «Грант Казахстан». В этот фонд делали пожертвования меценаты, бизнесмены, однако им удалось собрать лишь сумму в пределах 100 тысяч долларов. Этого было мало, поэтому компания инвестировала 900 тысяч долларов, говорит директор ТОО Central Asian Center of Climate Change Technologies.

- Фонд должен был собрать 1,2 миллиона евро. Однако эта сумма не накопилась. Несмотря на результаты мы планируем вернуть выделенные фондом 100 тысяч долларов. Желания сотрудничества со стороны акимата мы не видим. Инвесторы, которые были готовы вложить остальные 3,8 миллиона евро, не видят никаких перспектив и желаний сотрудничества с Мангистау, потому как местные власти отказываются признавать цифры, факты, подтверждающие эффективность технологий. Им как будто этого не надо, - отметил Алтай Айнабек.

Напомним, в Мангистау тёплые весенние дни сменились резким похолоданием. Накануне из-за ливня на трассу Актау-Жанаозен обрушились селевые потоки. В Жанаозене и Актау прошли ливни. Вода в Жанаозене дошла до 43 дворовых участка, 4 жилых дома, 4 улицы, а также трёх школ и детского сада. Автомобильное движение в некоторых участках города было парализовано.

Редакция Lada.kz направила официальный запрос в акимат Мангистауской области.

Для справки:

Компания ТОО Central Asian Center of Climate Change Technologies является дочерней структурой материнской компании International Center of Climate Change Technologies LTD, ADGM, Abu Dhabi, которая была основана в Объединённых Арабских Эмиратах.



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Комментарии ( 5 )

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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 14:29
Из личных наблюдений (мой день рождения в это время)знаю, что в середине июля в нашем регионе частенько бывают день-два дождливыми. Это тоже наш новый Остап Бендер свяжет со своими установками?)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Кинст
  • kolu411
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:35
Смотрю на позицию акимата и этого бизнесмена, и, словно посмотрел фильм "Тупой и ещё тупее"
Обряды, установки,... bazar
Займитесь лучше проблемой питьевой воды в регионе!
 
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  • Кинст
  • kolu411
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 13:18
Аферисты 1000 уровня!!! Я восхищен их наглостью и изворотливостью! Все-таки будет засуха! А раньше было просто "зима не будет", а сейчас "технологии" жуликов уходят в отрыв. Нам за ними не поспеть...
 
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  • Василий Кравчук
  • kolu411
 GuF (Посетители) Сегодня, 13:13
Какие блин установки,ей Богу люди,очнитесь вам по ушам ездят.Нет и не было ни каких установок,это распил это развод.
 
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  • Василий Кравчук
  • Кинст
  • kolu411
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:47
Какая-то мутная история с этими установками...
lol
Эти установки, вообще, кто-нибудь видел???
Дети лейтенанта Шмидта... lol
 
 

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