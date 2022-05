Акимату Мангистау не предъявили подтвержденных данных об эффективности оборудования, вызывающего дождь

Стали известны новые подробности вокруг ситуации с установками по вызову осадков, которые требовали вложений в размере пяти миллионов евро. В акимате Мангистауской области заявили, что ТОО «Cenral Asian Center of Climate Change Technologies» не предоставило никакой информации по результатам работ оборудования.- По области в населенных пунктах установлено несколько комплексов оборудования «искусственного дождя». Однако официально подтвержденной информации по результатам работы данного оборудования со стороны поставщиков услуг не было предоставлено, - заявили в управлении сельского хозяйства Мангистауской области.В ведомстве отметили, что в 2021 году корпоративный фонд «Грант Казахстан» заплатил компании, чтобы та начала эксперимент. В ноября 2021 года установки решили отключить и реализацию проекта отложили на весну 2022 года.- В феврале 2022 года по собственной инициативе Корпоративного Фонда «Грант Казахстан» и фермеров Мангистауской области были проведены переговоры по продолжению реализации проекта «искусственного дождя» с ТОО «Central Asian Center of Climate Change Technologies». По результатам переговоров между заказчиком и подрядчиком было подписано дополнительное соглашение к договору сроком на три месяца, на основании чего подрядчик с марта месяца возобновил работы. Акимат Мангистауской области в подписании дополнительного соглашения не участвовал, - сообщили в акимате.Из ответа управления следует полагать, что акимат не видит заинтересованности в установках. Отвечая на вопросы журналистов, чиновники рассказали о мерах, чтобы защитить фермеров и их хозяйства от возможной засухи.- Для предотвращения негативных последствий засухи из местного бюджета выделено 2,1 млрд тенге через АО «СПК» Каспий». На эти средства в регион привезли корма для крестьянских хозяйств и населения. Эти работы будут продолжены в 2022 году.АО «Қазақстан темір жолы» с сентября 2021 года по апрель 2022 года предоставил сниженные льготные тарифы до 75% на перевозку кормов в регион. Также при поддержке нефтяных компаний региона для удешевления стоимости кормов всего в текущем году реализовано более 8 тысяч тонн отрубей и более 3 500 тонн сена. Кроме того, в 2022 году на возмещение затрат на приобретение кормов для маточного поголовья животных из резерва Правительства РК выделено 663,8 млн тенге. Оказана господдержка 293 крестьянским хозяйствам и 2 350 личным подсобным хозяйствам на сумму 378,2 млн тенге. Работа в данном направления продолжается. Наряду с этим в местном бюджете 2022 года предусмотрено субсидирование отрасли животноводства на сумму 579,7 млн тенге, в том числе на удешевление стоимости приобретаемых в текущем году кормов выделено 384,0 млн тенге. В настоящее время данные субсидии предоставлены 79 крестьянским хозяйствам на сумму 98,5 млн тенге, - сообщили в ведомстве.Также, по информации ведомства, для организации заготовки сена чиновники ведут переговоры по предоставлению земельных участков для сенокоса в соседних областях. Планируется организация выпаса животных в летний и осенний периоды на территориях плато Устюрт и заказников, расположенных на территории области.- Также для внедрения инновационных методов выращивания кормовых культур в регионе и улучшения пастбищеоборота проводится финансирование научных работ в данном направлении. В регионе будет продолжена системная работа по обеспечению области кормами в 2022 году, - добавили в управлении.Кроме того, местные власти поделились своим оптимистичным настроем касательно предстоящего лета.- С учетом осадков, выпавших в этом году, и состояния растительного покрова на пастбищах региона, а также принимаемых мер государственной поддержки в животноводстве, полагаем, что ситуация по обеспеченностью кормами по сравнению с предыдущими годами улучшится, - заключили специалисты управления сельского хозяйства Мангистауской области.Напомним, после того как в апреле 2022 года несколько тысяч жителей Мангистау совершили коллективную молитву, чтобы в регионе не было засухи, многих заинтересовала судьба дорогостоящего проекта по вызову дождей, о котором заявлял акимат региона. Спустя несколько недель после проведенной религиозной акции в Мангистау пришли дожди, которые в итоге привели к наводнению в Жанаозене. Некоторые связали выпадение осадков с акцией с высшими силами. А генеральный директор ТОО «Central Asian Center of Climate Change Technologies» Алтай Айнабек заявил, что молитвы тут не при чем, якобы ливни в Мангистау могло спровоцировать оборудование, вызывающее атмосферные осадки. Он дал интервью нашему изданию, в котором обвинил акимат в недальновидности.Позже стало известно, что установки, расположенные в населённых пунктах Мангистау, частично не работают . Увеличение осадков, которое ранее связывали с применением новых технологий, синоптики прогнозировали ещё в феврале, когда установки были отключены.