Сильную засуху в Каракиянском районе Мангистау прогнозируют синоптики РГП «Казгидромет»

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Синоптики РГП «Казгидромет» сообщают, что в июне возможна сильная засуха в Мангистауской и Кызылординской областях. Об этом говорится в предварительном прогнозе на ближайший месяц.
В Мангистау засуха ожидается в Каракиянском районе.
Синоптики отмечают, что интенсивность и воздействие засухи в каждом регионе Казахстана проявляются по-разному.
- Кызылординская и Мангистауская области в соответствии с агроклиматическим районированием относятся преимущественно к VIII агроклиматической зоне и характеризуются как очень сухая, жаркая зона, подверженная засухам, - отмечают синоптики.
Напомним, летом 2021 года жители Мангистау, как и другие регионы, столкнулись с последствием сильной засухи. Из-за бескормицы гибнул скот. На проблему реагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он раскритиковал чиновников в Мангистауской области за нерасторопность при оказании помощи фермерам, потерявшим скот во время засухи.
Ранее на Lada.kz вышел материал о судьбе установок, которые должны были влиять на количество осадков. Проект стоимостью пять миллионов евро предлагали реализовать, чтобы избежать падеж скота. Однако в акимате заявили, что компания не предоставила никакой информации, которая подтверждала бы эффективность оборудования.
В Мангистау засуха ожидается в Каракиянском районе.
Синоптики отмечают, что интенсивность и воздействие засухи в каждом регионе Казахстана проявляются по-разному.
- Кызылординская и Мангистауская области в соответствии с агроклиматическим районированием относятся преимущественно к VIII агроклиматической зоне и характеризуются как очень сухая, жаркая зона, подверженная засухам, - отмечают синоптики.
Напомним, летом 2021 года жители Мангистау, как и другие регионы, столкнулись с последствием сильной засухи. Из-за бескормицы гибнул скот. На проблему реагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он раскритиковал чиновников в Мангистауской области за нерасторопность при оказании помощи фермерам, потерявшим скот во время засухи.
Ранее на Lada.kz вышел материал о судьбе установок, которые должны были влиять на количество осадков. Проект стоимостью пять миллионов евро предлагали реализовать, чтобы избежать падеж скота. Однако в акимате заявили, что компания не предоставила никакой информации, которая подтверждала бы эффективность оборудования.
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