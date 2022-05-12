Электрики привели в порядок фонарный столб в Актау

- Пока это всё не получит огласку, никто не зашевелится. А так, очень приятно было видеть слаженную работу, самое главное - добросовестную, - говорят жители дома.

Жители дома №37 в 11 микрорайоне наблюдали сегодня, 12 мая, как бригада рабочих сначала установили новый плафон, а затем сделали фундаментное основание для фонарного столба.Напомним, накренившийся более месяца назад фонарный столб в итоге упал почти у самых ног играющих около него детей. Прибывшие оперативно работники «АУЭС» просто подняли конструкцию и прикопали её песком.