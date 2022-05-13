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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 164

Директора школы оштрафовали за нарушение прав учителя в Мангистау

В 2021 году от учителей Мангистауской области поступило четыре заявления о нарушении их прав. По данным фактам виновные лица привлечены к административной ответственности. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Есболат Умирзак, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области.

Фото центра общественных коммуникаций
В одном из заявлений педагог пожаловался на незаконное увольнение.

- Это обращение рассмотрено в консультативно-совещательном органе, созданном при департаменте по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области. Представление было направлено в Актауский городской отдел образования, после чего педагог смог вернуться к работе. При рассмотрении ещё одного обращения выяснилось, что в одной школе Мунайлинского района директор собирал деньги с учителей и привлекал их к работам, которые не входили в его обязанности. В итоге директор получил наказание в виде предупреждения, - рассказал Есболат Умирзак.

По словам спикера, несмотря на то, что закон «О статусе педагога» уже вступил в силу, всё ещё допускаются нарушения прав учителей. Информация об этом часто появляется в интернете.

- Именно поэтому министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов издал приказ от 27 апреля текущего года «О недопустимости нарушения прав педагога». Согласно ему, педагогов запрещено привлекать к разным видам работ, не предусмотренным должностными инструкциями, требовать от педагогов отчётности, не предусмотренной перечнем документов, обязательных к ведению. Кроме того, не допускается возложение на них обязанности по приобретению товаров, - проинформировал Есболат Умирзак, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области.

Напомним, учителя Каракиянского профессионального колледжа пожаловались на принуждение их к внеурочным работам со стороны директора.



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