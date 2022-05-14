Бастующие жанаозенские нефтяники возмутились заявлениями руководства

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Бастующие с 19 апреля сотрудники ТОО «Кезби» были в недоумении, когда в СМИ сообщили об их заработной плате в 700-900 тысяч тенге.
В Сети появилось видео, где возмущенные обманом и дезинформацией нефтяники требовали ответа от своего руководства.
Ранее исполнительный директор ТОО «Кезби» Айгуль Утешева сообщила, что действия митингующих незаконны, а средняя зарплата в компании составляет 672 500 тенге.
В Сети появилось видео, где возмущенные обманом и дезинформацией нефтяники требовали ответа от своего руководства.
Ранее исполнительный директор ТОО «Кезби» Айгуль Утешева сообщила, что действия митингующих незаконны, а средняя зарплата в компании составляет 672 500 тенге.
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