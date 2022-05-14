Дорогу вдоль набережной в Актау временно закроют

Фото из архива lada.kz
В рамках молодежного фестиваля «Yessenov Fest-2022» 15 мая пройдет массовый забег на 10 километров.
Старт запланирован по маршруту от набережной в 4 микрорайоне до спорткомплекса «Yessenov University» в 32 микрорайоне.
На данном отрезке с 08:00 до 10:30 будет закрыт проезд для автотранспорта.
Напомним, республиканский фестиваль «Yessenov Fest-2022» проходит в Актау 14 и 15 мая.
Старт запланирован по маршруту от набережной в 4 микрорайоне до спорткомплекса «Yessenov University» в 32 микрорайоне.
На данном отрезке с 08:00 до 10:30 будет закрыт проезд для автотранспорта.
Напомним, республиканский фестиваль «Yessenov Fest-2022» проходит в Актау 14 и 15 мая.