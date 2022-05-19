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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 2319

Конец забастовке. Требования работников ТОО «КЕЗБИ» в Жанаозене удовлетворены

Забастовка работников нефтесервисной компании «КЕЗБИ» завершена. Требования рабочих удовлетворены. Видео нефтяники разместили в социальных сетях.

Скрин видео
На кадрах один из сотрудников говорит, что добиться удовлетворения всех требований удалось благодаря поддержке казахстанцев.

- Наша забастовка окончена. Это наша общая победа, теперь хочется увидеть плоды этой победы. Мы выражаем благодарность всему казахстанскому народу, многодетным матерям, которые в столице готовили нам еду и приглашали домой. Кроме этого, выражаем огромную благодарность Курмангазы Исказиеву из «КазМунайГаза», который был с нами с начала и до конца, – говорит один из сотрудников ТОО «КЕЗБИ».



Напомним, забастовка работников нефтесервисной компании длилась месяц. Работники требовали увеличения заработной платы, улучшения условий труда, начисления обязательных выплат и недопущения переработок.

Позже Айгуль Утешева, исполнительный директор ТОО «Кезби», заявила, что действия митингующих незаконны, а средняя зарплата в компании составляет 672 500 тенге.
Сами работники о размере своей заработной платы узнали из СМИ и выразили несогласие.

Несколько дней назад в Жанаозене полиция задержала нескольких нефтяников компании «КЕЗБИ», которые планировали в тот день вылететь в Нур-Султан, чтобы поддержать там своих протестующих коллег.



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Комментарии ( 2 )

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Гугуша (Посетители) Сегодня, 18:56
Получается Айгуль Утешева, всё выдумала? Если так, то руководство этой компании должно уйти в отставку!
 
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Нурекен (Посетители) Сегодня, 17:40
Жарайсыіңдар!
 
 

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