Конец забастовке. Требования работников ТОО «КЕЗБИ» в Жанаозене удовлетворены

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На кадрах один из сотрудников говорит, что добиться удовлетворения всех требований удалось благодаря поддержке казахстанцев.
- Наша забастовка окончена. Это наша общая победа, теперь хочется увидеть плоды этой победы. Мы выражаем благодарность всему казахстанскому народу, многодетным матерям, которые в столице готовили нам еду и приглашали домой. Кроме этого, выражаем огромную благодарность Курмангазы Исказиеву из «КазМунайГаза», который был с нами с начала и до конца, – говорит один из сотрудников ТОО «КЕЗБИ».
Напомним, забастовка работников нефтесервисной компании длилась месяц. Работники требовали увеличения заработной платы, улучшения условий труда, начисления обязательных выплат и недопущения переработок.
Позже Айгуль Утешева, исполнительный директор ТОО «Кезби», заявила, что действия митингующих незаконны, а средняя зарплата в компании составляет 672 500 тенге.
Сами работники о размере своей заработной платы узнали из СМИ и выразили несогласие.
Несколько дней назад в Жанаозене полиция задержала нескольких нефтяников компании «КЕЗБИ», которые планировали в тот день вылететь в Нур-Султан, чтобы поддержать там своих протестующих коллег.
- Наша забастовка окончена. Это наша общая победа, теперь хочется увидеть плоды этой победы. Мы выражаем благодарность всему казахстанскому народу, многодетным матерям, которые в столице готовили нам еду и приглашали домой. Кроме этого, выражаем огромную благодарность Курмангазы Исказиеву из «КазМунайГаза», который был с нами с начала и до конца, – говорит один из сотрудников ТОО «КЕЗБИ».
Напомним, забастовка работников нефтесервисной компании длилась месяц. Работники требовали увеличения заработной платы, улучшения условий труда, начисления обязательных выплат и недопущения переработок.
Позже Айгуль Утешева, исполнительный директор ТОО «Кезби», заявила, что действия митингующих незаконны, а средняя зарплата в компании составляет 672 500 тенге.
Сами работники о размере своей заработной платы узнали из СМИ и выразили несогласие.
Несколько дней назад в Жанаозене полиция задержала нескольких нефтяников компании «КЕЗБИ», которые планировали в тот день вылететь в Нур-Султан, чтобы поддержать там своих протестующих коллег.