В Актау в связи с референдумом больше двух недель будут транслировать аудиозаписи через громкоговорители

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В связи с проведением Республиканского референдума в Актау с 21 мая по 5 июня с 11:00 до 11:30, с 16:00 до 16:30 и с 19:00 до 19:30 через громкоговорители будут транслироваться специальные аудиозаписи.
- Просим отнестись с пониманием и проявить терпение, а также внимательно ознакомиться с информацией о важном мероприятии, - сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.
Напомним, необходимым условием участия на предстоящем республиканском референдуме, который состоится 5 июня 2022 года, является наличие ваших данных в списке избирателей.
- Просим отнестись с пониманием и проявить терпение, а также внимательно ознакомиться с информацией о важном мероприятии, - сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.
Напомним, необходимым условием участия на предстоящем республиканском референдуме, который состоится 5 июня 2022 года, является наличие ваших данных в списке избирателей.