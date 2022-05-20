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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:31

Просмотров: 324

В Актау в связи с референдумом больше двух недель будут транслировать аудиозаписи через громкоговорители

Аудиозаписи будут транслироваться через громкоговорители ежедневно с 11:00 до 11:30, с 16:00 до 16:30 и с 19:00 до 19:30. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото из доступных источников
В связи с проведением Республиканского референдума в Актау с 21 мая по 5 июня с 11:00 до 11:30, с 16:00 до 16:30 и с 19:00 до 19:30 через громкоговорители будут транслироваться специальные аудиозаписи.

- Просим отнестись с пониманием и проявить терпение, а также внимательно ознакомиться с информацией о важном мероприятии, - сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Напомним, необходимым условием участия на предстоящем республиканском референдуме, который состоится 5 июня 2022 года, является наличие ваших данных в списке избирателей.



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Комментарии ( 2 )

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Xpert (Посетители) Сегодня, 20:21
Зачем раздражать людей. Громкоговорители надо использовать только во время ЧП!
 
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babushka (Посетители) Сегодня, 20:17
О , Боже ,только не это
 
 

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