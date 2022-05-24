Житель Актау обнаружил белый гриб

Житель Актау Сергей рассказал, что белый гриб был обнаружен на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром».- Гриб был один, но это настоящий белый гриб, что само по себе, удивительно, - отметил Сергей.Белые грибы, они же боровики, любят сосновый бор (отсюда и название – боровик) или смешанный лес, растут во мху или в корнях взрослых сосен, могут селиться в орешниках или в местах, где много папоротников. Предпочитает селиться в лиственных (березняки, дубравы) и хвойных (сосняки, ельники) лесах.