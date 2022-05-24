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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:37

Просмотров: 1686

Житель Актау обнаружил белый гриб

По словам жителя Актау, это удивительное явление природы для Мангистауской области.

Кадр видео
Житель Актау Сергей рассказал, что белый гриб был обнаружен на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром».



- Гриб был один, но это настоящий белый гриб, что само по себе, удивительно, - отметил Сергей.

Житель Актау обнаружил белый гриб


Для справки:
Белые грибы, они же боровики, любят сосновый бор (отсюда и название – боровик) или смешанный лес, растут во мху или в корнях взрослых сосен, могут селиться в орешниках или в местах, где много папоротников. Предпочитает селиться в лиственных (березняки, дубравы) и хвойных (сосняки, ельники) лесах.



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Комментарии ( 3 )

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K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 12:40
Грибы настоящие могут существовать только в симбиозе с корнями деревьев, они обмениваются веществами и сахаром.
Если живых деревьев нет, то и грибов не будет (шампиньоны и вешенки не в счет)
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 11:36
В Чернобыле тоже много разных грибов, а на МАЭКе что лес посадили?
 
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  • Ingul
  • Empro
 MKC (Посетители) Сегодня, 11:13
Почему бы нет, на территории МАЭК много разных деревьев, там ведь есть чем поливать,вода без лимита и бесплатная
 
 

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