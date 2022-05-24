Треноги на дорогах! Предупреждающие таблички устанавливают в 150–180 метрах от прибора фиксации

Фото пресс-службы ведомства
В комментариях к новости «МВД РК: переносные системы фиксации скорости «Скат-П» установлены на дорогах Актау законно» пользователи Lada.kz сообщили о том, что сотрудники полиции не везде устанавливают предупреждающие таблички.
- Как ни странно с самого начала табличку я не видел. Это возле Ардагера и в Приозерном 3. Через несколько дней там появились таблички, как начались жалобы, совпадение или я был слеп? Специально смотрел, не было табличек, - написал пользователь сайта Empro.
- И сейчас грешат отсутствием табличек, - написал другой пользователь сайта.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области заявили, что предупреждающие таблички устанавливаются везде в 150–180 метрах от «треноги».
- Если автовладелец не обнаружил рядом с переносным скоростемером предупреждающую табличку, то он может оставить жалобу по телефону: 47-47-15,- отметили в полиции региона.
Законность использования мобильных радаров разъяснили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.
- В целях обеспечения безопасности дорожного движения с марта текущего года в Актау установлены переносные системы фиксации превышения скоростного режима «Скат-П» или так называемые «треноги». Данные комплексы размещаются согласно расстановке, утвержденной в управлении полиции Актау, с предупреждающими табличками, информирующими водителей о присутствии дорожных камер на участке дороги, - сообщили в пресс-службе МВД РК.
- Как ни странно с самого начала табличку я не видел. Это возле Ардагера и в Приозерном 3. Через несколько дней там появились таблички, как начались жалобы, совпадение или я был слеп? Специально смотрел, не было табличек, - написал пользователь сайта Empro.
- И сейчас грешат отсутствием табличек, - написал другой пользователь сайта.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области заявили, что предупреждающие таблички устанавливаются везде в 150–180 метрах от «треноги».
- Если автовладелец не обнаружил рядом с переносным скоростемером предупреждающую табличку, то он может оставить жалобу по телефону: 47-47-15,- отметили в полиции региона.
Законность использования мобильных радаров разъяснили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.
- В целях обеспечения безопасности дорожного движения с марта текущего года в Актау установлены переносные системы фиксации превышения скоростного режима «Скат-П» или так называемые «треноги». Данные комплексы размещаются согласно расстановке, утвержденной в управлении полиции Актау, с предупреждающими табличками, информирующими водителей о присутствии дорожных камер на участке дороги, - сообщили в пресс-службе МВД РК.