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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:07

Просмотров: 1274

Треноги на дорогах! Предупреждающие таблички устанавливают в 150–180 метрах от прибора фиксации

На участках дорог, где устанавливают переносные системы фиксации превышения скоростного режима «Скат-П» или так называемые «треноги» устанавливают предупреждающие таблички для информирования водителей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В комментариях к новости «МВД РК: переносные системы фиксации скорости «Скат-П» установлены на дорогах Актау законно» пользователи Lada.kz сообщили о том, что сотрудники полиции не везде устанавливают предупреждающие таблички.

- Как ни странно с самого начала табличку я не видел. Это возле Ардагера и в Приозерном 3. Через несколько дней там появились таблички, как начались жалобы, совпадение или я был слеп? Специально смотрел, не было табличек, - написал пользователь сайта Empro.

- И сейчас грешат отсутствием табличек, - написал другой пользователь сайта.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области заявили, что предупреждающие таблички устанавливаются везде в 150–180 метрах от «треноги».

- Если автовладелец не обнаружил рядом с переносным скоростемером предупреждающую табличку, то он может оставить жалобу по телефону: 47-47-15,- отметили в полиции региона.

Законность использования мобильных радаров разъяснили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения с марта текущего года в Актау установлены переносные системы фиксации превышения скоростного режима «Скат-П» или так называемые «треноги». Данные комплексы размещаются согласно расстановке, утвержденной в управлении полиции Актау, с предупреждающими табличками, информирующими водителей о присутствии дорожных камер на участке дороги, - сообщили в пресс-службе МВД РК.



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Комментарии ( 9 )

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Горожанин (Посетители) Сегодня, 12:35
Цитата: Jack
Вы ошибаетесь. У нас не карательное государство. Человек должен быть предупрежден.


Так человека предупредили. Когда он Водительское удостоверение получал. Что соблюдение скоростного режима обязательно, независимо от камер. Неужели есть те, кто забыл? :-)
 
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Borat (Посетители) Сегодня, 11:57
40 на набережной - тупизм, особенно не в летний период stena

Треноги эти как удочки, а гаишники в ста метрах как рыбаки сидят, то ли улов ждут, то ли удочку стерегут, не понятно.

А вот выкладывал аварийную ситуацию, где олень на встречку вылетел и что?! и НИ-ЧЕ-ГО! рыбаки ***

Dum spiro spero...
 
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  • tom2005
 Горожанин (Посетители) Сегодня, 11:30
Цитата: Pluto
Уважаемый "ГОРОЖАНИН" вы сам пользуетесь пешеходным переходом по правилам? Все соблюдаете согласно правил ПДД? Для начала начните с себя, как вы ведете себя переходя дорогу,а потом пишите подобные посты.


Уважаемый Pluto, c Вашего величайшего позволения, отвечу Вам по пунктам. Итак.

1. Да, я пользуюсь пешеходным переходом исключительно по правилам последние лет 20, может больше.

2. Да, я соблюдаю ПДД, намеренно стараюсь не нарушать, уж в городе - точно. Да, я такой тупой, что езжу по дороге вдоль набережной, где ограничение 40, соблюдая эти ограничения. И да, я не святой - иногда случаются ненамеренные нарушения, ибо я не механизм, а живой человек. Но именно ненамеренные.

3. Демагогию про "начните с себя" придержите для тех, кого Вы знаете лично и гарантированно можете упрекнуть.

Если резко ответил - не держите зла - не хотел. Может у Вас настроение плохое с утра, может день не задался - бывает.

И, напоследок, если позволите, опять же - рекомендация. Прежде, чем упрекать человека в чем либо, неплохо бы или лично его знать, или иметь неоспоримые доказательства того, в чем упрекаете. Потому как, в противном случае, как-то некрасиво получается.
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 11:16
Все про водителей, да про водителей, а когда уже наконец возьмутся за пешеходов?!!!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 10:43
В целом, установка "Скат-П" это хорошо и способствует обеспечению безопасности на дорогах и соблюдения требований законодательства, я лично ЗА. Но справедливости ради, нужно чтобы требования соблюдались обееми сторонами, ведь проблема слабой культуры соблюдения законодательства начинается с правохранителей и государственной власти (!).
Нельзя делать заявления, что "треноги" установлены законно, заявляя что установлены в соответствии со всеми стандартами и инструкциями, ведь горожане не идиоты, и все обращают внимание что информирующие таблички (знаки) НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (с десяток раз видел треноги в последние дни, НО не разу не видел таблички/знаки), а во вторых любые знаки должны быть установлены по требованиям и стандарту, т.е. быть соответствующими и хорошо видимы. Делая такие заявления не соотвествующие действительности, подается плохой пример и негативный повод для размышления и догадок гражданами, что дает негативный эффект, а не позитивный эффект типа - "молодцы, все четко делают, обеспечивают безопасность". И тут возникает вопрос "С какой целью это делается, для наказания или все таки для принципиально базовой цели правохранения - обеспечения безопасности и законности"..!?? Мир всем!
 
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  • strana.kz
 Базелик (Посетители) Сегодня, 10:41
установите радар на подъёме от Ардагера к Кошагану, там он нужен в гору летунов много
 
-2
  • 12-й регион
  • Космос
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Pluto (Посетители) Сегодня, 10:28
Горожанин,
Уважаемый "ГОРОЖАНИН" вы сам пользуетесь пешеходным переходом по правилам? Все соблюдаете согласно правил ПДД? Для начала начните с себя, как вы ведете себя переходя дорогу,а потом пишите подобные посты.
 
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  • Ingul
  • Empro
 Jack (Посетители) Сегодня, 10:28
Вы ошибаетесь. У нас не карательное государство. Человек должен быть предупрежден. Нормального человека это дисциплинирует. А тем кто летает по городу - что есть табличка что нету - по барабану. Таких надо выявлять и наказывать.
 
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  • tom2005
 Горожанин (Посетители) Сегодня, 10:18
Уже запостил в другую тему, повторю тут:

Часто слышу возмущения типа «где табличка, вы обязаны предупреждать, что измеряете скорость». Не вдаваясь в законодательные аспекты, выскажу свое мнение.

На мой взгляд, установка такого рода предупреждений может иметь целью только дисциплинирующий эффект, в надежде, что потенциальный нарушитель лишний раз задумается, стоит ли превышать. Но вменять это в обязанность государству или ответственному ведомству абсолютно нет никакой необходимости. Соблюдение скоростного режима везде, а не только там, где измеряют скорость – это обязанность водителя. С таким же успехом можно требовать наличия табличек во всех местах «Не воровать», «Не брать взятки» и так далее. Соблюдения закона – это требование к гражданину по умолчанию. Как и требование к соблюдению водителем ПДД.

Поэтому, если есть табличка – ну хорошо, может какой-то баран задумается, пусть не над тем, что он может жизни унести, а над тем, что его оштрафуют, пусть так, эффект даст.

Хотя, на мой взгляд, такой подход вырабатывает другой рефлекс – нет таблички – можно нарушать. Поэтому, опять же на мой взгляд, я бы не ставил такие таблички принципиально. В этом случае будет иметь место долговременный эффект – со временем, после пятого, десятого штрафа, начнет вырабатываться рефлекс, что дешевле на всякий случай, везде соблюдать ПДД.

Все выше сказанное – мое мнение, а не отсылка к действующему законодательству.

А вот контроль за необходимостью и обоснованностью вводимых ограничений скорости – это отдельный вопрос, причем ничуть не менее важный, чем измерение скорости. Пример: временные знаки ограничения по дороге в аэропорт. Кругом 70, местами 50. Если планируется сохранить их навсегда – замените постоянными, если это требования по ограничению нагрузки на новое дорожное полотно – так оно давно не новое. На загородных трассах (дорога на Атырау) куча примеров – знак 50, знака отмены (как и знаков приоритета пересечения дорог, отменяющих это ограничение) нет много километров.
 
 

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