На городском кладбище в Актау возобновили подачу воды

- По обслуживанию самого кладбища ведутся конкурсные процедуры. После завершения будет заключен договор с назначенной компанией, - отметили чиновники.

Как заявили в городском акимате, воду для полива зеленых насаждений на территории городского кладбища подключили сегодня, 30 мая.Напомним, горожане больше недели не могли полить деревья и цветы на кладбище. В отделе ЖКХ озвучили причину.