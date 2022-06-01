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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:29

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Лже-борец с коррупцией находится в СИЗО в Актау

Мошеннику предстоит провести два месяца под стражей, передаёт Агентство РК по противодействию коррупции.

Нурбол Каримов. Фото предоставили в Агентстве РК по противодействию коррупции
В сетях распространяется видео, на котором задержанный Антикоррупционной службой Нурбол Каримов якобы вышел в прямой эфир в Instagram и транслировал задержание водителя, который на автомобиле грубо нарушал правила дорожного движения в Алматы.

В ведомстве сообщили, что Нурбол Каримов с 20 мая этого года с санкции суда содержится под стражей сроком на два месяца.

В отношении него расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий.

Лже-борец с коррупцией находится в СИЗО в Актау


В ходе досудебного расследования установлен дополнительный факт подстрекательства к даче взятки должностным лицам в городе Алматы.

Он мог совершать другие аналогичные преступления и ранее.

В случае наличия информации по схожим фактам просим обращаться в антикоррупционную службу по указанным номерам: 1424, +7 702 320 7020.

Напомним, Нурбол Каримов требовал у должностных лиц городского акимата оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов на берегу Каспийского моря.




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