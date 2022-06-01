Лже-борец с коррупцией находится в СИЗО в Актау

Нурбол Каримов. Фото предоставили в Агентстве РК по противодействию коррупции
В сетях распространяется видео, на котором задержанный Антикоррупционной службой Нурбол Каримов якобы вышел в прямой эфир в Instagram и транслировал задержание водителя, который на автомобиле грубо нарушал правила дорожного движения в Алматы.
В ведомстве сообщили, что Нурбол Каримов с 20 мая этого года с санкции суда содержится под стражей сроком на два месяца.
В отношении него расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий.
В ходе досудебного расследования установлен дополнительный факт подстрекательства к даче взятки должностным лицам в городе Алматы.
Он мог совершать другие аналогичные преступления и ранее.
В случае наличия информации по схожим фактам просим обращаться в антикоррупционную службу по указанным номерам: 1424, +7 702 320 7020.
Напомним, Нурбол Каримов требовал у должностных лиц городского акимата оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов на берегу Каспийского моря.
В ведомстве сообщили, что Нурбол Каримов с 20 мая этого года с санкции суда содержится под стражей сроком на два месяца.
В отношении него расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий.
В ходе досудебного расследования установлен дополнительный факт подстрекательства к даче взятки должностным лицам в городе Алматы.
Он мог совершать другие аналогичные преступления и ранее.
В случае наличия информации по схожим фактам просим обращаться в антикоррупционную службу по указанным номерам: 1424, +7 702 320 7020.
Напомним, Нурбол Каримов требовал у должностных лиц городского акимата оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов на берегу Каспийского моря.
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