Едва не сбил ребёнка на «зебре»: личность водителя установила полиция в Актау

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По информации ведомства, личность водителя Toyota Camry, который чуть не совершил наезд на мальчика, установлена. В отношении него составлен протокол по части 1 статьи 600 КоАП РК (Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении).
Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 МРП, то есть 30630 тенге.
Напомним, момент с аварийной ситуацией на пешеходном переходе вчера, 31 мая, попал на видеорегистратор.
Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 МРП, то есть 30630 тенге.
Напомним, момент с аварийной ситуацией на пешеходном переходе вчера, 31 мая, попал на видеорегистратор.