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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 20:14

Просмотров: 7

Протестующие в Жанаозене у здания «ОзенМунайГаз» потребовали отставки Максата Ибагарова

Молодые люди записали видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву с требованием трудоустроить их на постоянную и стабильную работу в нефтяной отрасли.

Кадр видеоролика
Жители Жанаозена обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В видеообращении говорится, что они протестуют уже шесть месяцев. За это время их обучили по специальности «Слесарь», однако желаемой работы в «ОзенМунайГаз» они не получили.

- Максат Ибагаров сказал нам, что потом мы сможет перейти в «ОзенМунайГаз». Касым-Жомарт Токаев, где ваша заявленная справедливость? Нас, 82 человека, обучили, двое пытались покончить с собой. Если генеральный директор Максат Ибагаров не может найти нам работу в «ОзенМунайГаз», тогда пусть подаёт в отставку, - обратились мужчины на видео.




Напомним, ЧП произошло 9 июня перед зданием АО «Озенмунайгаз», где собралась группа лиц с требованием трудоустройства в компанию. Получив отказ, двое из них нанесли себе непроникающие раны лезвием.



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