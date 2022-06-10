Протестующие в Жанаозене у здания «ОзенМунайГаз» потребовали отставки Максата Ибагарова

Кадр видеоролика
Жители Жанаозена обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В видеообращении говорится, что они протестуют уже шесть месяцев. За это время их обучили по специальности «Слесарь», однако желаемой работы в «ОзенМунайГаз» они не получили.
- Максат Ибагаров сказал нам, что потом мы сможет перейти в «ОзенМунайГаз». Касым-Жомарт Токаев, где ваша заявленная справедливость? Нас, 82 человека, обучили, двое пытались покончить с собой. Если генеральный директор Максат Ибагаров не может найти нам работу в «ОзенМунайГаз», тогда пусть подаёт в отставку, - обратились мужчины на видео.
Напомним, ЧП произошло 9 июня перед зданием АО «Озенмунайгаз», где собралась группа лиц с требованием трудоустройства в компанию. Получив отказ, двое из них нанесли себе непроникающие раны лезвием.
- Максат Ибагаров сказал нам, что потом мы сможет перейти в «ОзенМунайГаз». Касым-Жомарт Токаев, где ваша заявленная справедливость? Нас, 82 человека, обучили, двое пытались покончить с собой. Если генеральный директор Максат Ибагаров не может найти нам работу в «ОзенМунайГаз», тогда пусть подаёт в отставку, - обратились мужчины на видео.
Напомним, ЧП произошло 9 июня перед зданием АО «Озенмунайгаз», где собралась группа лиц с требованием трудоустройства в компанию. Получив отказ, двое из них нанесли себе непроникающие раны лезвием.
Оставьте свой комментарий первым.