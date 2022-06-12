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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:05

Просмотров: 1459

На набережной Актау начал разваливаться «Тюлень»

Детали конструкции распадаются.

Фото жителей 15 микрорайона
Отдыхающие на набережной заметили, что «Тюлень» начал «расклеиваться».

- С виду архитектурный объект очень хрупкий. Я не представляю, как еще родители умудряются разрешать детям лазить и, тем более, прыгать на нем. Еще немного и можно будет списывать этот объект. Это же достопримечательность, к ней нужно относиться трепетней, - говорит местный житель Бауыржан.


На набережной Актау начал разваливаться «Тюлень»


В городском акимате сообщили, что малый архитектурный объект «Тюлень» был установлен ТОО «Clover Media» по заказу отдела ЖКХ.

- Для организации работ по устранению имеющихся недостатков подрядчику будет дано поручение, - отметили чиновники.


На набережной Актау начал разваливаться «Тюлень»


Напомним, архитектурный объект «Тюлень» установили на набережной Актау в конце января 2022 года.

В акимате рассказали о тендере в 300 миллионов тенге в пользу «Clover Media Group».

Казахстанский экономист негативно выразился о закупке акиматом Актау фигур «Тюлень» и «Осетр».

В конце марта акимат заявил, что расторг контракт с TOO «Clover Media Group».



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Комментарии ( 3 )

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  • Tungus
 Маряк (Посетители) Сегодня, 12:34
Из той же оперы связанной с пластиковыми тюльпанами. Все та же фирма. Деньги бюджета пустили на ветер. Почему молчит Антикор?
 
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  • almaty2018
  • Ingul
 Лулу (Посетители) Сегодня, 10:06
Да вы че там с ума сошли,на вякую хрень по 300 лямов кидать?А чтобы от мошек избавиться всего 16,из которых половину распилили, потому что эти твари никуда не делись!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • almaty2018
  • Ingul
 Tungus (Посетители) Сегодня, 10:04
Всё делается так, чтобы к следующему финансовому году можно было установить нового "тюленя", "оленя", да что угодно...,кушать то хочется постоянно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • синдбад
  • Tungus
  • almaty2018
  • Ingul
 Каir (Посетители) Сегодня, 09:26
Кого то это удивит? Вряд ли.
 
 

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