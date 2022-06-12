На набережной Актау начал разваливаться «Тюлень»

- С виду архитектурный объект очень хрупкий. Я не представляю, как еще родители умудряются разрешать детям лазить и, тем более, прыгать на нем. Еще немного и можно будет списывать этот объект. Это же достопримечательность, к ней нужно относиться трепетней, - говорит местный житель Бауыржан.

- Для организации работ по устранению имеющихся недостатков подрядчику будет дано поручение, - отметили чиновники.