На набережной Актау начал разваливаться «Тюлень»

Фото жителей 15 микрорайона
Отдыхающие на набережной заметили, что «Тюлень» начал «расклеиваться».
В городском акимате сообщили, что малый архитектурный объект «Тюлень» был установлен ТОО «Clover Media» по заказу отдела ЖКХ.
Напомним, архитектурный объект «Тюлень» установили на набережной Актау в конце января 2022 года.
В акимате рассказали о тендере в 300 миллионов тенге в пользу «Clover Media Group».
Казахстанский экономист негативно выразился о закупке акиматом Актау фигур «Тюлень» и «Осетр».
В конце марта акимат заявил, что расторг контракт с TOO «Clover Media Group».
- С виду архитектурный объект очень хрупкий. Я не представляю, как еще родители умудряются разрешать детям лазить и, тем более, прыгать на нем. Еще немного и можно будет списывать этот объект. Это же достопримечательность, к ней нужно относиться трепетней, - говорит местный житель Бауыржан.
В городском акимате сообщили, что малый архитектурный объект «Тюлень» был установлен ТОО «Clover Media» по заказу отдела ЖКХ.
- Для организации работ по устранению имеющихся недостатков подрядчику будет дано поручение, - отметили чиновники.
Напомним, архитектурный объект «Тюлень» установили на набережной Актау в конце января 2022 года.
В акимате рассказали о тендере в 300 миллионов тенге в пользу «Clover Media Group».
Казахстанский экономист негативно выразился о закупке акиматом Актау фигур «Тюлень» и «Осетр».
В конце марта акимат заявил, что расторг контракт с TOO «Clover Media Group».