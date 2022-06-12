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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:45

Просмотров: 1554

Радар-тренога появилcя на дороге в Актау

Система фиксации нарушений замечена в 29А микрорайоне.

Фото местного жителя Ергали
По словам местных автовладельцев, тренога установлена на главной дороге, ведущей в город, в 29А микрорайоне, около магазина строительных материалов «Keramo Market».

Водители задались вопросом: «Законна ли установка данной треноги?».

Радар-тренога появилcя на дороге в Актау


В департаменте полиции региона сообщили, что данная установка - это переносная система фиксации превышения скоростного режима «Скат-П». Она установлена на законных основаниях. Автомобиль с водителем закреплен за этой установкой для ее охраны.

Напомним, законность использования мобильных радаров разъяснили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.



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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 19:57
Больше месяца она там стоит прям всем интересно не нарушайте скорость ребят
 
 

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