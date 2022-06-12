Радар-тренога появилcя на дороге в Актау

Фото местного жителя Ергали
По словам местных автовладельцев, тренога установлена на главной дороге, ведущей в город, в 29А микрорайоне, около магазина строительных материалов «Keramo Market».
Водители задались вопросом: «Законна ли установка данной треноги?».
В департаменте полиции региона сообщили, что данная установка - это переносная система фиксации превышения скоростного режима «Скат-П». Она установлена на законных основаниях. Автомобиль с водителем закреплен за этой установкой для ее охраны.
Напомним, законность использования мобильных радаров разъяснили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.
Водители задались вопросом: «Законна ли установка данной треноги?».
В департаменте полиции региона сообщили, что данная установка - это переносная система фиксации превышения скоростного режима «Скат-П». Она установлена на законных основаниях. Автомобиль с водителем закреплен за этой установкой для ее охраны.
Напомним, законность использования мобильных радаров разъяснили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.