Грязь и вонь на городском побережье: ответственная компания начала очистку пляжа в Актау

Кадр с видеоролика
Пользователь Lada.kz опубликовал «Народную новость», в которой пожаловался на грязный пляж в Актау.
- Городской берег моря от PR до Caspian Riviera находится в ужасном положении, водоросли на берегу превратились в тухлую жижу, нельзя войти в море. Люди прыгают по камням. Приезжие гости, останавливающиеся в гостинице «Ренессанс», спускаются к морю и видят эту жижу и вонь. Ну, какой имидж после этого у нашего города, ведь эти люди разносят свои впечатления по всему миру. Неужели нельзя навести порядок? Везде мусор, разбитые ступеньки. И это, когда в наш аэропорт прилетают самолёты прямо из Европы, - написал житель Актау.
В акимате Актау прокомментировали жалобу горожанина.
- Ответственная компания по санитарной очистки города Актау ТОО «Green City Aktau» ежедневно, согласно графику, производит очистку города, а также прибрежную территорию от мусора. В настоящее побережье очищается от загнивших водорослей. В дальнейшем, в зависимости от уровня загрязнения берега, будут проводиться работы по его очистке, - сообщили представители местной исполнительной власти.
Ранее сообщалось о том, что заниматься озеленением в Актау по программе государственно-частного партнерства в течение пяти лет подряд будет ТОО «Green City Aktau». Руководитель этой компании - Айбек Ерболеков. Ранее он занимал должность специалиста отдела ЖКХ Актау и руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Из бюджета для озеленения Актау власти выделили 748 миллионов тенге. Комментировать жалобы горожан на отсутствие полива и высыхающие деревья руководитель компании Айбек Ерболеков долгое время отказывался. Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья.
- Городской берег моря от PR до Caspian Riviera находится в ужасном положении, водоросли на берегу превратились в тухлую жижу, нельзя войти в море. Люди прыгают по камням. Приезжие гости, останавливающиеся в гостинице «Ренессанс», спускаются к морю и видят эту жижу и вонь. Ну, какой имидж после этого у нашего города, ведь эти люди разносят свои впечатления по всему миру. Неужели нельзя навести порядок? Везде мусор, разбитые ступеньки. И это, когда в наш аэропорт прилетают самолёты прямо из Европы, - написал житель Актау.
В акимате Актау прокомментировали жалобу горожанина.
- Ответственная компания по санитарной очистки города Актау ТОО «Green City Aktau» ежедневно, согласно графику, производит очистку города, а также прибрежную территорию от мусора. В настоящее побережье очищается от загнивших водорослей. В дальнейшем, в зависимости от уровня загрязнения берега, будут проводиться работы по его очистке, - сообщили представители местной исполнительной власти.
Ранее сообщалось о том, что заниматься озеленением в Актау по программе государственно-частного партнерства в течение пяти лет подряд будет ТОО «Green City Aktau». Руководитель этой компании - Айбек Ерболеков. Ранее он занимал должность специалиста отдела ЖКХ Актау и руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Из бюджета для озеленения Актау власти выделили 748 миллионов тенге. Комментировать жалобы горожан на отсутствие полива и высыхающие деревья руководитель компании Айбек Ерболеков долгое время отказывался. Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья.