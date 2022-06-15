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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 383

Грязь и вонь на городском побережье: ответственная компания начала очистку пляжа в Актау

Актауский городской акимат ответил на обращение жителя Актау, который пожаловался на грязное побережье городского пляжа. По данным акимата, ответственная компания ТОО «Green City Aktau» занимается санитарной очисткой города ежедневно.

Кадр с видеоролика
Пользователь Lada.kz опубликовал «Народную новость», в которой пожаловался на грязный пляж в Актау.

- Городской берег моря от PR до Caspian Riviera находится в ужасном положении, водоросли на берегу превратились в тухлую жижу, нельзя войти в море. Люди прыгают по камням. Приезжие гости, останавливающиеся в гостинице «Ренессанс», спускаются к морю и видят эту жижу и вонь. Ну, какой имидж после этого у нашего города, ведь эти люди разносят свои впечатления по всему миру. Неужели нельзя навести порядок? Везде мусор, разбитые ступеньки. И это, когда в наш аэропорт прилетают самолёты прямо из Европы, - написал житель Актау.



В акимате Актау прокомментировали жалобу горожанина.

- Ответственная компания по санитарной очистки города Актау ТОО «Green City Aktau» ежедневно, согласно графику, производит очистку города, а также прибрежную территорию от мусора. В настоящее побережье очищается от загнивших водорослей. В дальнейшем, в зависимости от уровня загрязнения берега, будут проводиться работы по его очистке, - сообщили представители местной исполнительной власти.

Ранее сообщалось о том, что заниматься озеленением в Актау по программе государственно-частного партнерства в течение пяти лет подряд будет ТОО «Green City Aktau». Руководитель этой компании - Айбек Ерболеков. Ранее он занимал должность специалиста отдела ЖКХ Актау и руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Из бюджета для озеленения Актау власти выделили 748 миллионов тенге. Комментировать жалобы горожан на отсутствие полива и высыхающие деревья руководитель компании Айбек Ерболеков долгое время отказывался. Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья.



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Комментарии ( 1 )

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  • ak12
 дорожник (Посетители) Сегодня, 18:04
Может я чего не понимаю....гниение водорослей на берегу Каспия природное, сезонное явление. На сколько я помню раньше эти водоросли никто не убирал и море самоочищалось не потребляя денег из городского бюджета. А теперь решили выделить на это дело финансовые средства. Интересно было бы посмотреть на сам процесс очистки Каспия от водорослей

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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