Спецтехника разрушила плитку в парке Актау

Фото жителей Актау
В городском парке «Акбота», как сообщили отдыхающие, в результате проезда спецтехники оказалась разрушена тротуарная плитка.
Кроме этого, машина снесла зеленое дерево, которое так и осталось валяться у тротуара.
Напомним, территорию парка «Акбота» в этом году передали в доверительное управление.
Кроме этого, машина снесла зеленое дерево, которое так и осталось валяться у тротуара.
- Деревья и так гибнут без полива, так их еще и таким наглым образом добивают. Чиновники, вы вообще видите, что происходит с нашим городом?, - возмущены горожане.
Напомним, территорию парка «Акбота» в этом году передали в доверительное управление.