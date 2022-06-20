Спецтехника разрушила плитку в парке Актау

- Деревья и так гибнут без полива, так их еще и таким наглым образом добивают. Чиновники, вы вообще видите, что происходит с нашим городом?, - возмущены горожане.

В городском парке «Акбота», как сообщили отдыхающие, в результате проезда спецтехники оказалась разрушена тротуарная плитка.Кроме этого, машина снесла зеленое дерево, которое так и осталось валяться у тротуара.Напомним, территорию парка «Акбота» в этом году передали в доверительное управление.