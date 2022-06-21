Крупная контрабанда из Турции: водителя оправдали в Актау

Фото предоставили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области
В управлении экономических расследований региона заявили, что ответственность за отгрузку, декларирование и таможенную очистку контрабандных товаров несёт неизвестный казахстанский бизнесмен.
Таким образом, обвинения в адрес турецкой стороны признаны необоснованными, водитель грузовика оправдан. Расследование же в отношении казахстанского предпринимателя продолжается.
Напомним, большегрузное авто, перевозившее контрабандный груз, прибыло в морской порт Курык из Турции. Согласно товаросопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями на адрес алматинской компании.
Таким образом, обвинения в адрес турецкой стороны признаны необоснованными, водитель грузовика оправдан. Расследование же в отношении казахстанского предпринимателя продолжается.
Напомним, большегрузное авто, перевозившее контрабандный груз, прибыло в морской порт Курык из Турции. Согласно товаросопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями на адрес алматинской компании.
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