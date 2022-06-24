Количество автобусных остановок решили увеличить в Актау после жалоб горожан

Фото из архива Lada.kz
Житель 16 микрорайона Актау заявил, что жилой массив был построен несколько лет назад, а автобусных остановок там до сих пор нет.
Также, обращаясь к властям, мужчина отметил, что, возводя остановки, чиновникам следует учитывать, насколько сооружения соответствуют мангистаускому климату с привычными для него палящим солнцем и сильными ветрами.
В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог в ответ на жалобу жителя проинформировали, что в областном центре сейчас размещают новые остановки по маршрутам общественного транспорта.
- Некоторые автобусные остановки для их обустройства предоставлены предпринимателям. На сегодняшний день по городу оборудовано более 10 остановок с туалетами, кондиционерами и другими условиями. Даны рекомендации по выделению средств из бюджета на обустройство остальных остановок в городе. По мере поступления денег будут поэтапно обустраиваться и возводиться остановки по всему городу, - прокомментировали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Ранее сообщалось, что общественные туалеты начали работать в Актау. Они будут работать днем и вечером. Воспользоваться может любой желающий бесплатно. Об этом сообщили в Актауском городском акимате.
Также, обращаясь к властям, мужчина отметил, что, возводя остановки, чиновникам следует учитывать, насколько сооружения соответствуют мангистаускому климату с привычными для него палящим солнцем и сильными ветрами.
В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог в ответ на жалобу жителя проинформировали, что в областном центре сейчас размещают новые остановки по маршрутам общественного транспорта.
- Некоторые автобусные остановки для их обустройства предоставлены предпринимателям. На сегодняшний день по городу оборудовано более 10 остановок с туалетами, кондиционерами и другими условиями. Даны рекомендации по выделению средств из бюджета на обустройство остальных остановок в городе. По мере поступления денег будут поэтапно обустраиваться и возводиться остановки по всему городу, - прокомментировали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Ранее сообщалось, что общественные туалеты начали работать в Актау. Они будут работать днем и вечером. Воспользоваться может любой желающий бесплатно. Об этом сообщили в Актауском городском акимате.
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