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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:02

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Количество автобусных остановок решили увеличить в Актау после жалоб горожан

Жители 16 микрорайона пожаловались на отсутствие автобусных остановок. В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что просьбы горожан об увеличении количества остановок будут выполнены. Но для этого нужны будут деньги из бюджета.

Фото из архива Lada.kz
Житель 16 микрорайона Актау заявил, что жилой массив был построен несколько лет назад, а автобусных остановок там до сих пор нет.

Также, обращаясь к властям, мужчина отметил, что, возводя остановки, чиновникам следует учитывать, насколько сооружения соответствуют мангистаускому климату с привычными для него палящим солнцем и сильными ветрами.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог в ответ на жалобу жителя проинформировали, что в областном центре сейчас размещают новые остановки по маршрутам общественного транспорта.

- Некоторые автобусные остановки для их обустройства предоставлены предпринимателям. На сегодняшний день по городу оборудовано более 10 остановок с туалетами, кондиционерами и другими условиями. Даны рекомендации по выделению средств из бюджета на обустройство остальных остановок в городе. По мере поступления денег будут поэтапно обустраиваться и возводиться остановки по всему городу, - прокомментировали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что общественные туалеты начали работать в Актау. Они будут работать днем и вечером. Воспользоваться может любой желающий бесплатно. Об этом сообщили в Актауском городском акимате.



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