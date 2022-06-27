Владелец магазина на остановке в 8 микрорайоне Актау: «Никто не будет уничтожать деревья»

Фото Lada.kz
Бизнесмен, владеющий магазином на остановке в 8 микрорайоне Актау, заявил, что он не собирается спиливать деревья.
- Мы делаем реконструкцию, так как остановка совсем устарела, это центр города и такой внешний вид ее совсем не вписывается в архитектуру нашего города. Огороженные деревья были посажены нами более пяти лет назад, мы за ними следим сами, ухаживаем и поливаем. Поэтому не надо переживать, все что происходит там, все законно и для красоты нашего с вами города, - заявил предприниматель.
Ранее в редакцию lada.kz обратились жители Актау. Они заявили, что опасаются за деревья, расположенные на остановке в 8 микрорайоне. Поводом для беспокойства стали ограждения, расставленные вокруг магазина.
- Мы делаем реконструкцию, так как остановка совсем устарела, это центр города и такой внешний вид ее совсем не вписывается в архитектуру нашего города. Огороженные деревья были посажены нами более пяти лет назад, мы за ними следим сами, ухаживаем и поливаем. Поэтому не надо переживать, все что происходит там, все законно и для красоты нашего с вами города, - заявил предприниматель.
Ранее в редакцию lada.kz обратились жители Актау. Они заявили, что опасаются за деревья, расположенные на остановке в 8 микрорайоне. Поводом для беспокойства стали ограждения, расставленные вокруг магазина.
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