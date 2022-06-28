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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:03

Просмотров: 1040

В «Кала жолдары» обещали помочь пострадавшему при ДТП рабочему в Актау

Пострадавший при ДТП работник «Кала жолдары» должен был через год выйти на пенсию. Его работадатель Галымжан Серикбаев рассказал подробности аварии и заверил, что рабочему будет оказана помощь.

Фото из архива Lada.kz
Сотрудник «Кала жолдары» 1960 года рождения пострадал в результате наезда автомобиля Toyota Alphard. Авария произошла ночью 25 июня, когда рабочий наносил разметку на дороге.

Подробности ДТП рассказал директор «Кала жолдары» Галымжан Серикбаев.

- Меня не было на месте ДТП, но мне сказали, что нашего рабочего сбила женщина. Автомобиль переехал его на большой скорости. Он получил множественные травмы. На нем была спецовка и сигнальная лента. Это ужасная ситуация, он через год должен был выйти на пенсию, - рассказал Галымжан Серикбаев.

По словам Серикбаева, пострадавшему будет оказана помощь.

- В соответствии с законодательством, нами и страховой компанией будет оказана помощь нашему пострадавшему сотруднику, - заверил глава «Кала жолдары».

Ранее сообщалось о том, что рабочий «Кала жолдары» получил множественные травмы в результате аварии. Он находится в реанимации.

- Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно–мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральное кровоизлияние в правой височной области, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, множественные переломы костей лица, перелом верхней челюсти, костей носа, перелом левой плечевой кости, закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом двух ребер слева, ушибленную рану в теменной височной области, ссадины спины, - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.



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Комментарии ( 1 )

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  • Adai11
  • sakura.68
  • ak12
 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:33
Интересно что этой тупой и не зрячей сделают опять паходу условка или штраф мрп 5 или 15.у нас законы работают не для всех
 
 

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