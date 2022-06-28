В «Кала жолдары» обещали помочь пострадавшему при ДТП рабочему в Актау

Фото из архива Lada.kz
Сотрудник «Кала жолдары» 1960 года рождения пострадал в результате наезда автомобиля Toyota Alphard. Авария произошла ночью 25 июня, когда рабочий наносил разметку на дороге.
Подробности ДТП рассказал директор «Кала жолдары» Галымжан Серикбаев.
- Меня не было на месте ДТП, но мне сказали, что нашего рабочего сбила женщина. Автомобиль переехал его на большой скорости. Он получил множественные травмы. На нем была спецовка и сигнальная лента. Это ужасная ситуация, он через год должен был выйти на пенсию, - рассказал Галымжан Серикбаев.
По словам Серикбаева, пострадавшему будет оказана помощь.
- В соответствии с законодательством, нами и страховой компанией будет оказана помощь нашему пострадавшему сотруднику, - заверил глава «Кала жолдары».
Ранее сообщалось о том, что рабочий «Кала жолдары» получил множественные травмы в результате аварии. Он находится в реанимации.
- Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно–мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральное кровоизлияние в правой височной области, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, множественные переломы костей лица, перелом верхней челюсти, костей носа, перелом левой плечевой кости, закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом двух ребер слева, ушибленную рану в теменной височной области, ссадины спины, - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.
Подробности ДТП рассказал директор «Кала жолдары» Галымжан Серикбаев.
- Меня не было на месте ДТП, но мне сказали, что нашего рабочего сбила женщина. Автомобиль переехал его на большой скорости. Он получил множественные травмы. На нем была спецовка и сигнальная лента. Это ужасная ситуация, он через год должен был выйти на пенсию, - рассказал Галымжан Серикбаев.
По словам Серикбаева, пострадавшему будет оказана помощь.
- В соответствии с законодательством, нами и страховой компанией будет оказана помощь нашему пострадавшему сотруднику, - заверил глава «Кала жолдары».
Ранее сообщалось о том, что рабочий «Кала жолдары» получил множественные травмы в результате аварии. Он находится в реанимации.
- Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно–мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральное кровоизлияние в правой височной области, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, множественные переломы костей лица, перелом верхней челюсти, костей носа, перелом левой плечевой кости, закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом двух ребер слева, ушибленную рану в теменной височной области, ссадины спины, - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.