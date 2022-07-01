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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:51

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Нурлан Ногаев о перекрывших дорогу безработных: Хотели получить все 62 вакантных места в «Мангистаумунайгаз»

Аким Мангистауской области, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал инцидент в Каракиянском районе, где на днях безработные перекрыли дорогу. По словам главы региона, в компании «Мангистаумунайгаз» появилось 102 вакантных места, 62 из которых компания должна была распределить между рабочими двух сел. Однако, как заявил аким, жители Каракиянского района требовали, чтобы места отдали только им.

Митинг безработных Каракиянского района
Нурлан Ногаев отметил, что «Мангистаумунайгаз» нашел возможность трудоустроить 102 человека, из них 40 мест по договоренности между работодателем, акиматами и профсоюзами было выделено для тех работников, которые работали в этой компании раньше или по другим критериям, по которым сотрудники отбираются в эту компанию.

- Еще 62 места были разделены между жителями двух районов, и требования жителей Каракиянского района были, чтобы все 62 вакантных места были отданы им, без никаких алгоритмов отбора, напрямую, чтобы они трудоустроились на эти имеющиеся вакантные места, - сказал аким области.

По его словам, в Мангистау возникает очень много требований по трудоустройству только в нефтегазовую отрасль. При этом рабочие места, по данным Нурлана Ногаева, есть во многих других отраслях.

- Я здесь хочу привести статистику, в 2019 году в нашей стране было выдано разрешение на въезд для 72 тысяч рабочих мигрантов, в 2020 году эта цифра снизилась до 58 тысяч, а в прошлом году 62 тысячи трудовых мигрантов работали только в нашей области. В основном это строительная отрасль, сельское хозяйство, горно-рудная промышленность, карьеры. Даже с учетом того, что в нашей стране по положению трудовой мигрант может находиться единовременно 3 месяца и в общем не более одного года, можно считать что 20 тысяч человек въехало для работы в нашу область. И, создав бригады для выполнения каких-то работ, они зарабатывают, и при этом они оторваны от своей Родины и принимают условия работодателей, выполняют работу качественно. И, к сожалению, частники могли бы привлекать своих рабочих, но привлекают трудовых мигрантов. Поэтому, когда говорят, что рабочих мест нет, в Мангистауской области рабочие места есть, - сказал Нурлан Ногаев.

По словам акима области, требование напрямую трудоустроить в нефтедобывающие организации без процедур прохождения определенного алгоритма трудоустройства - невозможно.

- Есть определенный алгоритм трудоустройства в нефтедобывающие компании и он строго соблюдается. Есть нарекания о непрозрачности данного вопроса, есть вопросы несправедливого распределения. Но на сегодняшний день нами принимаются меры по обеспечению прозрачности, мы переводим на электронный формат эту процедуру, каждый желающий и кто вовлечен в этот алгоритм, в эту программу, может видеть реально живую очередь и когда может подойти его очередь, - сказал аким области.

Напомним, безработные сел Жетыбай и Мунайшы устроили мирный митинг, перекрыв 29 июня 2022 года проезжую часть, ведущую на промысел АО «Мангистаумунайгаз».



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