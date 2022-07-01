Нурлан Ногаев о перекрывших дорогу безработных: Хотели получить все 62 вакантных места в «Мангистаумунайгаз»

Митинг безработных Каракиянского района
Нурлан Ногаев отметил, что «Мангистаумунайгаз» нашел возможность трудоустроить 102 человека, из них 40 мест по договоренности между работодателем, акиматами и профсоюзами было выделено для тех работников, которые работали в этой компании раньше или по другим критериям, по которым сотрудники отбираются в эту компанию.
- Еще 62 места были разделены между жителями двух районов, и требования жителей Каракиянского района были, чтобы все 62 вакантных места были отданы им, без никаких алгоритмов отбора, напрямую, чтобы они трудоустроились на эти имеющиеся вакантные места, - сказал аким области.
По его словам, в Мангистау возникает очень много требований по трудоустройству только в нефтегазовую отрасль. При этом рабочие места, по данным Нурлана Ногаева, есть во многих других отраслях.
- Я здесь хочу привести статистику, в 2019 году в нашей стране было выдано разрешение на въезд для 72 тысяч рабочих мигрантов, в 2020 году эта цифра снизилась до 58 тысяч, а в прошлом году 62 тысячи трудовых мигрантов работали только в нашей области. В основном это строительная отрасль, сельское хозяйство, горно-рудная промышленность, карьеры. Даже с учетом того, что в нашей стране по положению трудовой мигрант может находиться единовременно 3 месяца и в общем не более одного года, можно считать что 20 тысяч человек въехало для работы в нашу область. И, создав бригады для выполнения каких-то работ, они зарабатывают, и при этом они оторваны от своей Родины и принимают условия работодателей, выполняют работу качественно. И, к сожалению, частники могли бы привлекать своих рабочих, но привлекают трудовых мигрантов. Поэтому, когда говорят, что рабочих мест нет, в Мангистауской области рабочие места есть, - сказал Нурлан Ногаев.
По словам акима области, требование напрямую трудоустроить в нефтедобывающие организации без процедур прохождения определенного алгоритма трудоустройства - невозможно.
- Есть определенный алгоритм трудоустройства в нефтедобывающие компании и он строго соблюдается. Есть нарекания о непрозрачности данного вопроса, есть вопросы несправедливого распределения. Но на сегодняшний день нами принимаются меры по обеспечению прозрачности, мы переводим на электронный формат эту процедуру, каждый желающий и кто вовлечен в этот алгоритм, в эту программу, может видеть реально живую очередь и когда может подойти его очередь, - сказал аким области.
Напомним, безработные сел Жетыбай и Мунайшы устроили мирный митинг, перекрыв 29 июня 2022 года проезжую часть, ведущую на промысел АО «Мангистаумунайгаз».
- Еще 62 места были разделены между жителями двух районов, и требования жителей Каракиянского района были, чтобы все 62 вакантных места были отданы им, без никаких алгоритмов отбора, напрямую, чтобы они трудоустроились на эти имеющиеся вакантные места, - сказал аким области.
По его словам, в Мангистау возникает очень много требований по трудоустройству только в нефтегазовую отрасль. При этом рабочие места, по данным Нурлана Ногаева, есть во многих других отраслях.
- Я здесь хочу привести статистику, в 2019 году в нашей стране было выдано разрешение на въезд для 72 тысяч рабочих мигрантов, в 2020 году эта цифра снизилась до 58 тысяч, а в прошлом году 62 тысячи трудовых мигрантов работали только в нашей области. В основном это строительная отрасль, сельское хозяйство, горно-рудная промышленность, карьеры. Даже с учетом того, что в нашей стране по положению трудовой мигрант может находиться единовременно 3 месяца и в общем не более одного года, можно считать что 20 тысяч человек въехало для работы в нашу область. И, создав бригады для выполнения каких-то работ, они зарабатывают, и при этом они оторваны от своей Родины и принимают условия работодателей, выполняют работу качественно. И, к сожалению, частники могли бы привлекать своих рабочих, но привлекают трудовых мигрантов. Поэтому, когда говорят, что рабочих мест нет, в Мангистауской области рабочие места есть, - сказал Нурлан Ногаев.
По словам акима области, требование напрямую трудоустроить в нефтедобывающие организации без процедур прохождения определенного алгоритма трудоустройства - невозможно.
- Есть определенный алгоритм трудоустройства в нефтедобывающие компании и он строго соблюдается. Есть нарекания о непрозрачности данного вопроса, есть вопросы несправедливого распределения. Но на сегодняшний день нами принимаются меры по обеспечению прозрачности, мы переводим на электронный формат эту процедуру, каждый желающий и кто вовлечен в этот алгоритм, в эту программу, может видеть реально живую очередь и когда может подойти его очередь, - сказал аким области.
Напомним, безработные сел Жетыбай и Мунайшы устроили мирный митинг, перекрыв 29 июня 2022 года проезжую часть, ведущую на промысел АО «Мангистаумунайгаз».
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