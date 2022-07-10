Чиновники разъяснили ситуацию по строительству высотки у «Скальной тропы» в Актау

- Строительство без положительного заключения экспертизы не допускается. На сегодня проектная документация данного объекта рассматривается в государственной экспертизе, - пояснили специалисты.

Заказчиком проектируемого 21-этажного комплекса с коммерческими площадями является ТОО «Хафит Пропертис Актау». Согласно функциональному зонированию генерального плана города, проектируемый комплекс расположен на территории жилой многоэтажной застройки.Касательно вопроса безопасности строительства объекта на скалистой местности чиновники сообщили, что после получения застройщиком предпроектной документации ему необходимо разработать проектную документацию проектируемого объекта. Это включает в себя геологическое исследование местности, где будут производиться строительные работы, и в обязательном порядке прохождение государственной экспертизы. Она, в свою очередь, дает оценку разработанному проекту на соответствие обязательным нормативным требованиям.Напомним, против возведения высоток у «Скальной тропы» уже два года выступают жители 4 микрорайона.