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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:35

Просмотров: 3882

Чиновники разъяснили ситуацию по строительству высотки у «Скальной тропы» в Актау

Специалисты отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства дали разъяснение по строительству 21-этажного комплекса в 4А микрорайоне.

Фото Рашида Исмагилова
Заказчиком проектируемого 21-этажного комплекса с коммерческими площадями является ТОО «Хафит Пропертис Актау». Согласно функциональному зонированию генерального плана города, проектируемый комплекс расположен на территории жилой многоэтажной застройки.

Касательно вопроса безопасности строительства объекта на скалистой местности чиновники сообщили, что после получения застройщиком предпроектной документации ему необходимо разработать проектную документацию проектируемого объекта. Это включает в себя геологическое исследование местности, где будут производиться строительные работы, и в обязательном порядке прохождение государственной экспертизы. Она, в свою очередь, дает оценку разработанному проекту на соответствие обязательным нормативным требованиям.

Чиновники разъяснили ситуацию по строительству высотки у «Скальной тропы» в Актау


- Строительство без положительного заключения экспертизы не допускается. На сегодня проектная документация данного объекта рассматривается в государственной экспертизе, - пояснили специалисты.


Напомним, против возведения высоток у «Скальной тропы» уже два года выступают жители 4 микрорайона.

Чиновники разъяснили ситуацию по строительству высотки у «Скальной тропы» в Актау



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Комментарии ( 4 )

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  • ЁмоЁ
 дорожник (Посетители) Сегодня, 17:57
Цитата: freizer
как так получается что без этих документов они уже роют

Дык, всё куплено давно.
Интересно что судя по фото в пещеру можно будет заходить с другой стороны

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Papirosso
 Lokki_13 (Посетители) Сегодня, 17:07
Сплю и вижу. Как все эти постройки скатываются в море.
 
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  • Ну Ну
  • freizer
  • OpOp
  • Неравнодушный
  • Daulet201999
  • Bass66
 spamregg (Посетители) Сегодня, 13:09
freizer,
некому у нас проверять, они все общаются друг с другом. Только независимые с другого города могут.
Ген план и реальность расходятся. Сколько всего строиться внутри микрорайонов, чего и нету в плане.
 
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 freizer (Посетители) Сегодня, 12:45
А как так получается что без этих документов они уже роют? Окимат нужно под полную проверку (со всеми родственными связями). Все продали, передали, подарили а теперь я не я ж.... не моя.
 
 

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