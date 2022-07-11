Жителей Мангистау вновь не пропускают на 43-й километр

- Никого не пропускают. Объяснили это тем, что в связи с участившимися трагедиями поступило соответствующее распоряжение акимата, - рассказал Бауыржан.

По словам местного жителя Бауыржана, 10 июля он с семьёй отправился отдохнуть на 43-й километр, но его остановили стражи порядка.Lada.kz ожидает комментарий от местных чиновников.Отметим, в 2021 году полиция также закрывала доступ к побережью в районе 43 километра, так как данный участок вошёл в список запрещённых для купания.