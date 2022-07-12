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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:55

Просмотров: 654

Школьники из Мангистау набрали самые низкие баллы на ЕНТ по республике

В Атырауской, Туркестанской и Мангистауской областях самые низкие показатели по ЕНТ. Это тревожные данные, заявил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, сообщает Tengrinews.kz.

Фото с сайта zakon.kz
Министр просвещения Асхат Аймагамбетов назвал регионы с самыми низкими результатами по итогам Единого национального тестирования, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

- У нас три региона показывают самые низкие результаты на ЕНТ. В Мангистауской области почти 38 процентов, в Туркестанской области - 37 процентов, в Атырауской области 35,4 процента из всех сдававших не набрали пороговый балл. Это на самом деле очень тревожные показатели. Данные регионы должны проанализировать и посмотреть в разрезе каждой школы, - сказал Аймагамбетов на аппаратном совещании.

По его словам, количество выпускников, не набравших пороговый балл, значительно снижается. В 2021 году этот показатель составил почти 40 процентов, в 2022 году - чуть больше 30.

- Тем не менее, это всё равно показатель, которым мы не можем быть удовлетворены. Есть примеры, когда школу оканчивают пять выпускников, из них трое не могут набрать пороговый балл. При этом в школе большое количество педагогов. Малокомплектная школа, там почти на каждого выпускника по одному учителю. Люди зарплату получают вовремя, при этом, если результаты неутешительные, соответственно, необходимо принимать меры в части повышения квалификации так далее, - добавил министр просвещения.

Он отметил, что в разрезе каждой школы будет сделан анализ.

- Нас интересует тематический анализ, какие темы западают. Эту информацию должны использовать Национальная академия образования, Национальный центр «Орлеу», управление образования и каждая школа. Национальный центр тестирования должен обеспечить доступ к таким большим данным. Плюс регионы и школы, я надеюсь, тоже будут запрашивать и работать с центром тестирования, чтобы получить аналитику по вашим организациям, - сказал министр.

Ранее сообщалось, что половина организаций образования Мангистау не прошли государственную аттестацию.



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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:59
Непреодолимое желание прибить! В тюленя на пляже в Актау полетели камни


а вот и наглядный пример ))))
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:28
ну когда человек (ребёнок) не хочет учиться то уже ничего не поможет
 
 

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