За дикарями присмотрят! Рыбинспекция усилит мониторинг пляжей после инцидента с тюленем в Актау

Кадр с видеоролика
В Минэкологии прокомментировали видео, на котором запечатлено жестокое отношение к тюленю на пляже в Актау, передает El.kz.
- 11 июля 2022 года каспийский тюлень вышел на берег пляжа в городе Актау. Животное около 40 минут грелось на солнце и затем вернулось в воду и уплыло. При этом, визуально можно сказать, что животное здорово и не имеет каких-либо увечий. Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства поручено усилить мониторинг прибрежной полосы Каспийского моря, - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве напомнили, что с 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга РК).
За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных предусмотрена уголовная ответственность и нарушитель наказывается штрафом до 3000 МРП, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
- Кроме того, статьей 316 УК РК предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, - добавили в Минэкологии.
Ранее сообщалось, что жительница Актау прислала в редакцию видео о тюлене на берегу моря. На кадрах видно, как животное окружили люди. Женщина, снимая видео, отмечала, что тюлень не уплывает обратно в воду. Пока она это говорила, ребенок бросил в тюленя камни. Сначала он взял камень поменьше, тюлень не испугался, затем в тюленя полетел камень побольше - животное испугалось.
- 11 июля 2022 года каспийский тюлень вышел на берег пляжа в городе Актау. Животное около 40 минут грелось на солнце и затем вернулось в воду и уплыло. При этом, визуально можно сказать, что животное здорово и не имеет каких-либо увечий. Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства поручено усилить мониторинг прибрежной полосы Каспийского моря, - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве напомнили, что с 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга РК).
За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных предусмотрена уголовная ответственность и нарушитель наказывается штрафом до 3000 МРП, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
- Кроме того, статьей 316 УК РК предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, - добавили в Минэкологии.
Ранее сообщалось, что жительница Актау прислала в редакцию видео о тюлене на берегу моря. На кадрах видно, как животное окружили люди. Женщина, снимая видео, отмечала, что тюлень не уплывает обратно в воду. Пока она это говорила, ребенок бросил в тюленя камни. Сначала он взял камень поменьше, тюлень не испугался, затем в тюленя полетел камень побольше - животное испугалось.