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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:21

Просмотров: 1154

За дикарями присмотрят! Рыбинспекция усилит мониторинг пляжей после инцидента с тюленем в Актау

Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства поручили усилить мониторинг прибрежной полосы Каспийского моря после инцидента с тюленем в Актау. Об этом сообщает портал El.kz.

Кадр с видеоролика
В Минэкологии прокомментировали видео, на котором запечатлено жестокое отношение к тюленю на пляже в Актау, передает El.kz.

- 11 июля 2022 года каспийский тюлень вышел на берег пляжа в городе Актау. Животное около 40 минут грелось на солнце и затем вернулось в воду и уплыло. При этом, визуально можно сказать, что животное здорово и не имеет каких-либо увечий. Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства поручено усилить мониторинг прибрежной полосы Каспийского моря, - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга РК).

За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных предусмотрена уголовная ответственность и нарушитель наказывается штрафом до 3000 МРП, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

- Кроме того, статьей 316 УК РК предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, - добавили в Минэкологии.

Ранее сообщалось, что жительница Актау прислала в редакцию видео о тюлене на берегу моря. На кадрах видно, как животное окружили люди. Женщина, снимая видео, отмечала, что тюлень не уплывает обратно в воду. Пока она это говорила, ребенок бросил в тюленя камни. Сначала он взял камень поменьше, тюлень не испугался, затем в тюленя полетел камень побольше - животное испугалось.



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Комментарии ( 4 )

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  • strana.kz
  • ЁмоЁ
  • watlow
  • Феникс
  • Банкир
 OpOp (Посетители) Сегодня, 11:43
к сожалению, многие родители действительно не уделяют должного внимания воспитанию детей. Да что там родители? Деды и бабки часто ведут себя так же наплевательски. И хорошо, если просто наплевательски, а то бывает еще со смехом относятся к таким выходкам. Это шокирует. А на замечания от посторонних нынешние дети вообще не реагируют. До сих пор помню, как в детстве было стыдно от замечания постороннего взрослого, как будто ты невоспитанная бестолочь и не хотелось больше этому человеку на глаза вообще попадаться. Сейчас дети либо игнорируют замечания, вроде не слышат или не понимают, либо просто хамят в ответ. Грустно за всем этим наблюдать и понимать, что в ближайшие годы точно ничего не поменяется, а скорее всего на нашем веку не поменяется уже вообще.
 
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  • OpOp
 babe (Посетители) Сегодня, 11:15
Наших штрафами не напугаешь ! Это уже гены! Сделали бы ещё тюремный срок, возможно, что-то можно было изменить!
 
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  • OpOp
  • watlow
 Тина (Посетители) Сегодня, 10:50
А родителей этого звереныша то наказали нет?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:25
За дикарями присмотрят!


оригинально lol
 
 

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