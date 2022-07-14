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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:45

Просмотров: 1119

Аким Актау взял на особый контроль вопрос чистоты на набережной

Эстетический вид городской набережной зачастую портят переполненные мусорные урны и контейнеры. О причинах захламленности и мерах по привлечению к ответственности бизнесменов, осуществляющих свою деятельность в прибрежной зоне города, рассказали в городском акимате.

Фото предоставили в городском акимате
В городскую администрацию продолжают поступать жалобы от горожан с просьбой решить вопрос с санитарной очисткой набережной.

Специалистами городского отдела ЖКХ неоднократно проводились профилактические беседы с предпринимателями, но ни один из них не заключил договор по вывозу ТБО. Призывы специалистов предприниматели проигнорировали.

- Мы неоднократно предупреждали бизнесменов о том, что они должны заключить договор с компаниями на предмет вывоза мусора. У каждого объекта должен быть личный контейнер, и по мере захламленности его вывозят. Однако, до сих пор они этого не сделали. К тому же, очевидцы сообщают, что бизнесмены заливают кипятком и помоями рядом растущие деревья, - рассказал исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ Анвар Туляков.


Аким Актау взял на особый контроль вопрос чистоты на набережной


- На сегодняшний день благодаря ежедневным рейдовым мероприятиям сотрудников городского отдела ЖКХ наблюдается положительный результат. Из 25 бизнесменов, получивших уведомление, восемь уже заключили договор с профильными компаниями и установили мусорные контейнеры, - сообщили в акимате.

Рейды проводятся от автобусной остановки напротив торгового центра «Астана» и продолжаются до ресторана «L'amore», а также на набережной напротив жилого массива Приморский, где находятся четыре кафе.

Чиновники в очередной раз уведомляют предпринимателей о том, что они в кратчайшие сроки обязаны заключить договор с компаниями, иначе их привлекут к административной ответственности за нарушение санитарных норм.

Мусорный вопрос стоит на особом контроле акима Актау, заявили в ведомстве.

Напомним, горожане уже жаловались на переполненные мусорные контейнеры на набережной.




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Комментарии ( 5 )

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ak12 (Посетители) Сегодня, 12:37
Кажется, новую должность себе придумал.Не аким,а бральщик на контроль.Это вам не мешки ворочить.Пока из него, только сухостойник, хороший получился.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • БО
 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:27
Да люди сами редкостные свиньи на днях видел на солдатском пляже кушал хот дог бросил на берегу и пошел купаться.пока сидел с маленькой дочкой раза 3 4 ходили в урну выкинул баклажки и прочий мусор.чистота начинаеться с нас самих
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • watlow
  • БО
  • Ed Word
  • smotritel
  • ak12
  • ЁмоЁ
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:40
Аким Актау взял на особый контроль


где то мы уже эту сказку слышали. как и с поливом, как и с освещением и прочим. главное взять под контроль ))))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ddd888
  • watlow
  • Ed Word
  • smotritel
  • ЁмоЁ
 AHI (Посетители) Сегодня, 10:29
Полив зелени уже взяли на такой "особый" контроль? Аллея Победы на которой находятся 4 памятника загибается. Кусты кусками растут
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ddd888
  • watlow
 GuF (Посетители) Сегодня, 10:15
Сам лично будет вставать в 6:30 утра и бежать на набережку applause
 
 

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