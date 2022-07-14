Аким Актау взял на особый контроль вопрос чистоты на набережной

- Мы неоднократно предупреждали бизнесменов о том, что они должны заключить договор с компаниями на предмет вывоза мусора. У каждого объекта должен быть личный контейнер, и по мере захламленности его вывозят. Однако, до сих пор они этого не сделали. К тому же, очевидцы сообщают, что бизнесмены заливают кипятком и помоями рядом растущие деревья, - рассказал исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ Анвар Туляков.

В городскую администрацию продолжают поступать жалобы от горожан с просьбой решить вопрос с санитарной очисткой набережной.Специалистами городского отдела ЖКХ неоднократно проводились профилактические беседы с предпринимателями, но ни один из них не заключил договор по вывозу ТБО. Призывы специалистов предприниматели проигнорировали.- На сегодняшний день благодаря ежедневным рейдовым мероприятиям сотрудников городского отдела ЖКХ наблюдается положительный результат. Из 25 бизнесменов, получивших уведомление, восемь уже заключили договор с профильными компаниями и установили мусорные контейнеры, - сообщили в акимате.Рейды проводятся от автобусной остановки напротив торгового центра «Астана» и продолжаются до ресторана «L'amore», а также на набережной напротив жилого массива Приморский, где находятся четыре кафе.Чиновники в очередной раз уведомляют предпринимателей о том, что они в кратчайшие сроки обязаны заключить договор с компаниями, иначе их привлекут к административной ответственности за нарушение санитарных норм.Мусорный вопрос стоит на особом контроле акима Актау, заявили в ведомстве.Напомним, горожане уже жаловались на переполненные мусорные контейнеры на набережной.