Задел девушку при движении назад: водитель рассказал свою версию

- Я посигналил, но она разговаривала по телефону и поэтому, видимо, не заметила. Мне еще раз пришлось подать сигнал и я малым ходом сдал назад. Она испугалась и отпрыгнула. Удара не было, я ее не задевал, - уверяет водитель.

- Я даже извинился и вежливо объяснил ей, что такси в таком месте ловить небезопасно. Она дальше продолжила ругаться, - сказал водитель.