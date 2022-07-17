Задел девушку при движении назад: водитель рассказал свою версию

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По словам водителя Hyundai Accent, перед началом движения он посигналил девушке, которая вышла на дорогу, преградив ему проезд.
После она подошла и начала хамить, продолжил мужчина.
Водитель нанял адвоката.
С протоколом по части 1 статьи 595 КоАП РК за не включенный аварийный сигнал во время маневра мужчина согласен.
Напомним, инцидент произошел с местной жительницей, когда она вышла на дорогу ловить такси в 28 микрорайоне у торгового центра «Метрополис».
Позже полиция составила на водителя административный протокол.
- Я посигналил, но она разговаривала по телефону и поэтому, видимо, не заметила. Мне еще раз пришлось подать сигнал и я малым ходом сдал назад. Она испугалась и отпрыгнула. Удара не было, я ее не задевал, - уверяет водитель.
После она подошла и начала хамить, продолжил мужчина.
- Я даже извинился и вежливо объяснил ей, что такси в таком месте ловить небезопасно. Она дальше продолжила ругаться, - сказал водитель.
Водитель нанял адвоката.
С протоколом по части 1 статьи 595 КоАП РК за не включенный аварийный сигнал во время маневра мужчина согласен.
Напомним, инцидент произошел с местной жительницей, когда она вышла на дорогу ловить такси в 28 микрорайоне у торгового центра «Метрополис».
Позже полиция составила на водителя административный протокол.