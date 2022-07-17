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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:14

Просмотров: 1688

Задел девушку при движении назад: водитель рассказал свою версию

Владелец Hyundai Accent считает, что его оклеветали.

Кадр видео
По словам водителя Hyundai Accent, перед началом движения он посигналил девушке, которая вышла на дорогу, преградив ему проезд.

- Я посигналил, но она разговаривала по телефону и поэтому, видимо, не заметила. Мне еще раз пришлось подать сигнал и я малым ходом сдал назад. Она испугалась и отпрыгнула. Удара не было, я ее не задевал, - уверяет водитель.


После она подошла и начала хамить, продолжил мужчина.

- Я даже извинился и вежливо объяснил ей, что такси в таком месте ловить небезопасно. Она дальше продолжила ругаться, - сказал водитель.


Водитель нанял адвоката.

С протоколом по части 1 статьи 595 КоАП РК за не включенный аварийный сигнал во время маневра мужчина согласен.

Задел девушку при движении назад: водитель рассказал свою версию


Напомним, инцидент произошел с местной жительницей, когда она вышла на дорогу ловить такси в 28 микрорайоне у торгового центра «Метрополис».

Позже полиция составила на водителя административный протокол.




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Комментарии ( 2 )

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ABCD (Посетители) Вчера, 23:44
Он прекрасно её видел, когда подходил к машине! Мог бы предупредить, что сейчас будет выезжать! А так, то водитель обязан убедиться что нет припятствия при движении задним ходом! Водитель виновен(сугубо моё личное мнение).
 
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Ирон (Посетители) Вчера, 22:20
По сути парень может и не виновем.она сама встала позади машины и трепалась по сотке.многие шас слепнут особенно с телефоном в руках.
 
 

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