В КТЖ прокомментировали жалобу пассажиров частного поезда Мангистау – Актобе

Иллюстративное фото из открытых источников
- Это поезд частного перевозчика ТОО «Otpan Logystiс» №109/110. Частные перевозчики не относятся к КТЖ. Они относятся к Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК), - заявил Мади Мухамедкали, официальный представитель АО «Пассажирские перевозки».
Тем временем в социальных сетях пассажиры продолжают жаловаться на невыносимую жару в поезде сообщением Мангистау – Атырау. На кадрах видео запечатлено, как один из пассажиров спит на полу плацкартного вагона.
- Что это за позор?! Пассажирский поезд Мангышлакского направления из Атырау. Два нефтяных региона. В вагонах нет кондиционеров. Люди вынуждены в жару вот так вот мучиться в духоте и антисанитарии, - говорится в сообщении.
В АО «НК «Қазақстан темiр жолы» прокомментировали видео:
«Во всех плацкартных вагонах постройки 1980-1994 годов система кондиционирования воздуха (далее - СКВ) не предусмотрена согласно конструкции завода-изготовителя (ГДР, СССР, Россия). Списание данных вагонов проводится по достижению срока службы (28-44 лет). АО «Пассажирские перевозки» ежегодно приобретает новые вагоны. Так, с 2006 года Обществом приобретено свыше 1 100 современных вагонов, которые курсируют в разных маршрутах (постройки Китай, Россия, Украина, Казахстан, в том числе по технологии испанской компании Тальго). В плане на 2024–2029 годы предусмотрено приобретение свыше 500 высокотехнологичных вагонов, которые будут оборудованы: системой кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, электрическими розетками, USB-портами, камерами видеонаблюдения».
Ранее пассажиры поезда Мангистау - Актобе пожаловались на невыносимые условия в вагоне.
Тем временем в социальных сетях пассажиры продолжают жаловаться на невыносимую жару в поезде сообщением Мангистау – Атырау. На кадрах видео запечатлено, как один из пассажиров спит на полу плацкартного вагона.
- Что это за позор?! Пассажирский поезд Мангышлакского направления из Атырау. Два нефтяных региона. В вагонах нет кондиционеров. Люди вынуждены в жару вот так вот мучиться в духоте и антисанитарии, - говорится в сообщении.
В АО «НК «Қазақстан темiр жолы» прокомментировали видео:
«Во всех плацкартных вагонах постройки 1980-1994 годов система кондиционирования воздуха (далее - СКВ) не предусмотрена согласно конструкции завода-изготовителя (ГДР, СССР, Россия). Списание данных вагонов проводится по достижению срока службы (28-44 лет). АО «Пассажирские перевозки» ежегодно приобретает новые вагоны. Так, с 2006 года Обществом приобретено свыше 1 100 современных вагонов, которые курсируют в разных маршрутах (постройки Китай, Россия, Украина, Казахстан, в том числе по технологии испанской компании Тальго). В плане на 2024–2029 годы предусмотрено приобретение свыше 500 высокотехнологичных вагонов, которые будут оборудованы: системой кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, электрическими розетками, USB-портами, камерами видеонаблюдения».
Ранее пассажиры поезда Мангистау - Актобе пожаловались на невыносимые условия в вагоне.