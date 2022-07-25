Еще не утвержденный новый тариф на вывоз мусора хотят увеличить в Актау

Фото предоставили в ТОО «Caspiy Operating»
Публичное обсуждение нового тарифа разделило комментаторов на два лагеря. Многие пользователи начали возмущаться резким поднятием стоимости услуги. Некоторые же согласились с данной ценовой политикой в связи с нынешней инфляцией.
Директор ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов пояснил, что расчёт тарифа проводится отделом ЖКХ акимата Актау.
Тариф на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) рассчитан по расходам первого полугодия 2021 года и составил по расчетам 681 тенге. С тех пор дизельное топливо, запасные части, расходные материалы и масла выросли в цене в несколько раз.
На слушаниях общественного совета города, как отметил Адилет Пиримкулов, компании согласовали лишь 450 тенге.
Адилет Пиримкулов просит чиновников согласовать тариф в 681 тенге за человека, который обоснован и подтвержден расчетами согласно методике Экологического Кодекса РК.
Напомним, на рассмотрение вынесен новый тариф на вывоз мусора в Актау.
Директор ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов пояснил, что расчёт тарифа проводится отделом ЖКХ акимата Актау.
Тариф на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) рассчитан по расходам первого полугодия 2021 года и составил по расчетам 681 тенге. С тех пор дизельное топливо, запасные части, расходные материалы и масла выросли в цене в несколько раз.
На слушаниях общественного совета города, как отметил Адилет Пиримкулов, компании согласовали лишь 450 тенге.
- В нынешнее время учредители компании занимают деньги и пытаются спасти ее, чтобы хоть как-то держаться на плаву до нового тарифа. Но и с новым тарифом нам не имеет смысла работать, так как пока будем раздавать накопившиеся долги, появится необходимость снова поднимать его. Чтобы согласовать расчет тарифа, нужно прежде пройти 4-5 инстанций, где проверяется все до мелочей, - считает директор ТОО «Caspiy Operating».
Адилет Пиримкулов просит чиновников согласовать тариф в 681 тенге за человека, который обоснован и подтвержден расчетами согласно методике Экологического Кодекса РК.
- Не отрицаем, что есть компании, которые готовы работать с тарифом в 450 тенге, не повышая его, тем более городской акимат планирует дать распоряжение разделить город между компаниями. Мы этому не препятствуем и, даже наоборот, готовы продать технику, желающим заняться этим делом, - подытожил директор ТОО «Caspiy Operating».
Напомним, на рассмотрение вынесен новый тариф на вывоз мусора в Актау.