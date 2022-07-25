Еще не утвержденный новый тариф на вывоз мусора хотят увеличить в Актау

- В нынешнее время учредители компании занимают деньги и пытаются спасти ее, чтобы хоть как-то держаться на плаву до нового тарифа. Но и с новым тарифом нам не имеет смысла работать, так как пока будем раздавать накопившиеся долги, появится необходимость снова поднимать его. Чтобы согласовать расчет тарифа, нужно прежде пройти 4-5 инстанций, где проверяется все до мелочей, - считает директор ТОО «Caspiy Operating».

- Не отрицаем, что есть компании, которые готовы работать с тарифом в 450 тенге, не повышая его, тем более городской акимат планирует дать распоряжение разделить город между компаниями. Мы этому не препятствуем и, даже наоборот, готовы продать технику, желающим заняться этим делом, - подытожил директор ТОО «Caspiy Operating».