ТОО «Caspiy Operating»: У жителей Актау нет культуры обращения с отходами

- Если у самих жильцов в голове нет понимания, то кто должен это решать? - возмущена жительница дома №18.

- А дальше, скорее всего, дети ленятся дойти до контейнера и бросают мусор там, где уже лежит куча. Нет культуры обращения с отходами у населения, - отметил Адилет Пиримкулов.