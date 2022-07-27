«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Июля
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.83 KZT
  • €1 = 488.23 KZT
  • 1 RUB = 8.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 431

ТОО «Caspiy Operating»: У жителей Актау нет культуры обращения с отходами

Уже вторую неделю, по словам местных жителей, в 15 микрорайоне у жилого дома разрастается огромная свалка. Директор ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов считает, что причина в отсутствии у людей культуры обращения с отходами.

Фото жителей дома №18 в 15 микрорайоне
Как говорят жильцы дома №18 в 15 микрорайоне, перед подъездами сначала появилась куча строительного мусора в мешках. На сегодня там складируют уже и продуктовый мусор. Люди устроили свалку, хотя в двух направлениях имеются мусорные баки.

- Если у самих жильцов в голове нет понимания, то кто должен это решать? - возмущена жительница дома №18.


ТОО «Caspiy Operating»: У жителей Актау нет культуры обращения с отходами


Директор ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов заявил, что причина этому - недобросовестные соседи, которые провели ремонт квартирах и оставили свой строительный мусор.

- А дальше, скорее всего, дети ленятся дойти до контейнера и бросают мусор там, где уже лежит куча. Нет культуры обращения с отходами у населения, - отметил Адилет Пиримкулов.


ТОО «Caspiy Operating» направило спецтехнику для проведения санитарной очистки по данному адресу.

Напомним, ещё не утверждённый новый тариф на вывоз мусора хотят увеличить в Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • montgomery
  • Кинст
 smotritel (Посетители) Сегодня, 11:56
Pluto,
мусорщики это Вы...
уважайте труд людей.
До критики необходимо разобраться еще кто что выйграл и кто за что ответственен
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • strana.kz
  • синдбад
  • koronavirus
  • montgomery
  • Кинст
  • tata
  • watlow
  • Базелик
  • Empro
 Кари (Посетители) Сегодня, 11:45
Цитата: Имярек
Господа мусорщики!!! Вам население деньги платит за оказание услуги по уборке мусора, в чем проблема? Тендер выиграли так берите и убирайте или как вы хотели деньги получать ничего не делая?

Вы серьёзно? Им платят за вывоз бытового мусора, а не за уборку, и строительный мусор они не обязаны вывозить, тем более который навален возле подъездов. Может прикажете ещё с квартир мусор выносить до баков
 
-11
  • Orion
  • watlow
  • montgomery
  • Ирон
  • strana.kz
  • koronavirus
  • 12-й регион
  • Кинст
  • tata
  • Базелик
  • Empro
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pluto (Посетители) Сегодня, 11:40
Господа мусорщики!!! Вам население деньги платит за оказание услуги по уборке мусора, в чем проблема? Тендер выиграли так берите и убирайте или как вы хотели деньги получать ничего не делая?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • smotritel
  • Sportikus
  • Orion
  • montgomery
  • Кинст
  • tata
 Empro (Посетители) Сегодня, 11:28
Ни все родители своих детей этому учат, а некоторые наоборот, так же мусорят. Давно пора в школах ввести предмет этикет или что то подобное!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • smotritel
  • Sportikus
  • montgomery
  • Кинст
  • Empro
 Имярек (Посетители) Сегодня, 11:28
В этом мире только у японцев есть культура обращения с мусором...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика