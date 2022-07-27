ТОО «Caspiy Operating»: У жителей Актау нет культуры обращения с отходами

Фото жителей дома №18 в 15 микрорайоне
Как говорят жильцы дома №18 в 15 микрорайоне, перед подъездами сначала появилась куча строительного мусора в мешках. На сегодня там складируют уже и продуктовый мусор. Люди устроили свалку, хотя в двух направлениях имеются мусорные баки.
Директор ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов заявил, что причина этому - недобросовестные соседи, которые провели ремонт квартирах и оставили свой строительный мусор.
ТОО «Caspiy Operating» направило спецтехнику для проведения санитарной очистки по данному адресу.
Напомним, ещё не утверждённый новый тариф на вывоз мусора хотят увеличить в Актау.
- Если у самих жильцов в голове нет понимания, то кто должен это решать? - возмущена жительница дома №18.
Директор ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов заявил, что причина этому - недобросовестные соседи, которые провели ремонт квартирах и оставили свой строительный мусор.
- А дальше, скорее всего, дети ленятся дойти до контейнера и бросают мусор там, где уже лежит куча. Нет культуры обращения с отходами у населения, - отметил Адилет Пиримкулов.
ТОО «Caspiy Operating» направило спецтехнику для проведения санитарной очистки по данному адресу.
Напомним, ещё не утверждённый новый тариф на вывоз мусора хотят увеличить в Актау.