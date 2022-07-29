В Мангистау в три раза увеличилась численность мигрантов: больше всего в регион пребывают из Узбекистана

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В Мангистаускую область за первый квартал 2022 года переехали 1,3 тысячи человек. Это сразу в 3,5 раза больше, чем годом ранее, сообщают аналитики Ranking.kz. В тройку лидеров также вошли Алматы и Алматинская область.
В анализе говорится, что в Казахстане больше всего мигрантов из Узбекистана: более двух тысяч человек - сразу в 4 раза больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Россия и Туркменистан. В топ-5 стран вошли Кыргызстан и Китай.
Также стало известно, что за три месяца в страну прибыло 4,1 тысячи человек - сразу в два раза больше, чем годом ранее. В то же время выбыло 5,3 тысячи. В региональном разрезе больше всего граждан выбыло из Карагандинской области. В тройке антилидеров также оказались Костанайская и Павлодарская области.
В разрезе стран больше всего граждан страны выбыло в Россию. В топ-5 популярных для эмиграции стран также попали Германия, Польша, США и Беларусь.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства предложил заселять кандасов не только в Мангистаускую область.
Предложение Главы государства вызвало бурю негодования у переехавших на историческую родину кандасов из Туркменистана.
Ранее мы сообщали, что группу этнических казахов отказались регистрировать на территории Мангистауской области. Им предложили поехать в Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, и Абайскую области, после чего люди записали видео, в котором потребовали оставить их в Мангистау.
В анализе говорится, что в Казахстане больше всего мигрантов из Узбекистана: более двух тысяч человек - сразу в 4 раза больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Россия и Туркменистан. В топ-5 стран вошли Кыргызстан и Китай.
Также стало известно, что за три месяца в страну прибыло 4,1 тысячи человек - сразу в два раза больше, чем годом ранее. В то же время выбыло 5,3 тысячи. В региональном разрезе больше всего граждан выбыло из Карагандинской области. В тройке антилидеров также оказались Костанайская и Павлодарская области.
В разрезе стран больше всего граждан страны выбыло в Россию. В топ-5 популярных для эмиграции стран также попали Германия, Польша, США и Беларусь.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства предложил заселять кандасов не только в Мангистаускую область.
Предложение Главы государства вызвало бурю негодования у переехавших на историческую родину кандасов из Туркменистана.
Ранее мы сообщали, что группу этнических казахов отказались регистрировать на территории Мангистауской области. Им предложили поехать в Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, и Абайскую области, после чего люди записали видео, в котором потребовали оставить их в Мангистау.