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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 19:22

Просмотров: 997

В Мангистау в три раза увеличилась численность мигрантов: больше всего в регион пребывают из Узбекистана

Аналитики Ranking.kz опубликовали статистику, в которой показано, сколько человек переехали в Мангистау за первый квартал 2022 года. Специалисты отмечают, что по сравнению с другими регионами в нашей области наблюдается значительный рост численности мигрантов.

Иллюстративное фото
В Мангистаускую область за первый квартал 2022 года переехали 1,3 тысячи человек. Это сразу в 3,5 раза больше, чем годом ранее, сообщают аналитики Ranking.kz. В тройку лидеров также вошли Алматы и Алматинская область.

В анализе говорится, что в Казахстане больше всего мигрантов из Узбекистана: более двух тысяч человек - сразу в 4 раза больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Россия и Туркменистан. В топ-5 стран вошли Кыргызстан и Китай.

Также стало известно, что за три месяца в страну прибыло 4,1 тысячи человек - сразу в два раза больше, чем годом ранее. В то же время выбыло 5,3 тысячи. В региональном разрезе больше всего граждан выбыло из Карагандинской области. В тройке антилидеров также оказались Костанайская и Павлодарская области.

В разрезе стран больше всего граждан страны выбыло в Россию. В топ-5 популярных для эмиграции стран также попали Германия, Польша, США и Беларусь.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства предложил заселять кандасов не только в Мангистаускую область.

Предложение Главы государства вызвало бурю негодования у переехавших на историческую родину кандасов из Туркменистана.

Ранее мы сообщали, что группу этнических казахов отказались регистрировать на территории Мангистауской области. Им предложили поехать в Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, и Абайскую области, после чего люди записали видео, в котором потребовали оставить их в Мангистау.



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Комментарии ( 2 )

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дорожник (Посетители) Вчера, 22:29
Цитата: Жанар

НУ!?, и за чем, они здесь нужны?.

А кто сказал что они нужны? Люди хотят на РОДИНУ и этим всё сказано. Нужны или не нужны это дело десятое. На родной земле и сердце бьётся по другому и дышится легче. И ничто их не остановит

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Дизель
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 Жанар (Посетители) Вчера, 19:41

Предложение Главы государства вызвало бурю негодования у переехавших на историческую родину кандасов из Туркменистана.

НУ!?, и за чем, они здесь нужны?...
Когда их понаехало в трудоисбыточный регион, сидеть на пособии, и бастовать каждую неделю...
Местным работы и так нет, а они ВСЕ!, в нефтянку будут ломится...

Все мы ходим под богом.
 
 

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