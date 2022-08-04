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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:19

Просмотров: 584

И куда бежать? Житель Актау прислал видео закрытого общественного туалета у моря

Горожане возмущаются, что в одном из самых людных мест на набережной в районе Скальной тропы общественный туалет всегда закрыт.

Кадр видео
Жители Актау возмутились неработающим общественным туалетом на набережной Актау.

- Туалет закрыт постоянно. Очередное изобретение наших чиновников, рядом с туалетом поставили непонятно что, но судя, как люди заходят туда, это пляжная раздевалка. Но по всей видимости, её загадят, потому что это единственное, что открыто, - пожаловался один из жителей города.



В городской админимстрации обещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее в городском акимате сообщали, что начато строительство трёх общественных туалетов. Они будут располагаться в районе набережной между микрорайонами 7А и 14А, пляжа «Солдатский пляж» и Тёплого пляжа. Строительные работы ведёт ТОО «Қала жолдары».



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Комментарии ( 4 )

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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 11:18
Куда, куда. В кусты. Надо же пополнять бюджет Великого Казахстана.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:09
Предки же обходились без туалета!
Надо быть ближе к природе. uhmylka
Похоже все к этому и идет в Актау: деревья гибнут из-за отсутствия должного полива, инж. коммуникации догнивают,крыши на АТЗ падают, МАЭК висит на ниточке и т.д.
Правда предки жили не так скучено.
 
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  • montgomery
  • Adai11
 babe (Посетители) Сегодня, 10:40
Каждый день читаю ладу и не могу понять , у нас вообще есть Акимат, есть управляющий городом, чем они там занимаются ? Распилом бюджетных средств ? Город тухнет, преступность растёт , все в удручающем состоянии!!!!!
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:26
да, а потом видео присылают некоторые тех кто в кусты ходит, под куст, под дерево, или за камнями
и штрафуют ещё их.
 
 

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