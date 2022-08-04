И куда бежать? Житель Актау прислал видео закрытого общественного туалета у моря

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Жители Актау возмутились неработающим общественным туалетом на набережной Актау.
- Туалет закрыт постоянно. Очередное изобретение наших чиновников, рядом с туалетом поставили непонятно что, но судя, как люди заходят туда, это пляжная раздевалка. Но по всей видимости, её загадят, потому что это единственное, что открыто, - пожаловался один из жителей города.
В городской админимстрации обещали прокомментировать ситуацию позже.
Ранее в городском акимате сообщали, что начато строительство трёх общественных туалетов. Они будут располагаться в районе набережной между микрорайонами 7А и 14А, пляжа «Солдатский пляж» и Тёплого пляжа. Строительные работы ведёт ТОО «Қала жолдары».
- Туалет закрыт постоянно. Очередное изобретение наших чиновников, рядом с туалетом поставили непонятно что, но судя, как люди заходят туда, это пляжная раздевалка. Но по всей видимости, её загадят, потому что это единственное, что открыто, - пожаловался один из жителей города.
В городской админимстрации обещали прокомментировать ситуацию позже.
Ранее в городском акимате сообщали, что начато строительство трёх общественных туалетов. Они будут располагаться в районе набережной между микрорайонами 7А и 14А, пляжа «Солдатский пляж» и Тёплого пляжа. Строительные работы ведёт ТОО «Қала жолдары».