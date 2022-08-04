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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 612

Акимат Актау: Общественный туалет на набережной работает по графику

В городской администрации прокомментировали жалобу жителей на неработающий туалет на набережной Актау.

Кадр видео
В акимате сообщили, что общественный туалет на набережной в районе Скальной тропы работет по графику с 12:00 до 00:00 часов.

- Ранее данные туалеты были открыты с 08:00 до 20:00. Однако, от жителей поступали жалобы, они просили поменять время. Учитывая наплыв отдыхающих, время поменяли, теперь туалет функционирует с 12:00 до 00:00,- сообщили в городском акимате.

Напомним, житель Актау прислал видео закрытого общественного туалета у моря. Горожане возмущаются, что в одном из самых людных мест на набережной в районе Скальной тропы общественный туалет всегда закрыт.



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Комментарии ( 4 )

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  • Ingul
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:02
хочется увидеть или услышать жалобы людей которые попросили утром туалеты не открывать lol
 
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babe (Посетители) Сегодня, 13:45
Вот только у рабочих этих самых туалетов график свой! Когда захочу, тогда и прийду, а может и не прийду!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • синдбад
  • Ingul
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:18
По тому же графику, что и полив деревьев внутри микрорайонов crazy

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • strana.kz
  • Ingul
 malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 12:53
Утром в туалет никто не хочет?
 
 

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