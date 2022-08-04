Акимат Актау: Общественный туалет на набережной работает по графику

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В акимате сообщили, что общественный туалет на набережной в районе Скальной тропы работет по графику с 12:00 до 00:00 часов.
- Ранее данные туалеты были открыты с 08:00 до 20:00. Однако, от жителей поступали жалобы, они просили поменять время. Учитывая наплыв отдыхающих, время поменяли, теперь туалет функционирует с 12:00 до 00:00,- сообщили в городском акимате.
Напомним, житель Актау прислал видео закрытого общественного туалета у моря. Горожане возмущаются, что в одном из самых людных мест на набережной в районе Скальной тропы общественный туалет всегда закрыт.
- Ранее данные туалеты были открыты с 08:00 до 20:00. Однако, от жителей поступали жалобы, они просили поменять время. Учитывая наплыв отдыхающих, время поменяли, теперь туалет функционирует с 12:00 до 00:00,- сообщили в городском акимате.
Напомним, житель Актау прислал видео закрытого общественного туалета у моря. Горожане возмущаются, что в одном из самых людных мест на набережной в районе Скальной тропы общественный туалет всегда закрыт.