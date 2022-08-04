Пострадавший выпускник в ДТП на трассе в районе Сайотёса идёт на поправку

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По данным врачей, состояние пострадавшего нормализуется, на сегодняшний день он самостоятельно сидит и даже ходит.
- Восстанавливается речевая функция, - комментирует врач-невропатолог областной детской больницы Мария Алдабергенова.
Лечащий врач подростка также отмечает, что он получает соответствующее лечение, восстановление происходит, в том числе, с помощью электрофореза и массажа.
Вторая пострадавшая, попавшая в больницу с переломами костей таза, выписана домой в середине июня.
Напомним, авария произошла 25 мая на автотрассе Сайотес-Шетпе. Водитель Nissan Teana не справился с управлением, и авто перевернулось. В дорожной аварии пострадали семь человек. Тяжкие травмы получили двое из выпускников, которых санавиацией доставили в детскую больницу в областной центр. 17-летний подросток, у которого диагностировали черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения, впал в кому. Пострадавший несколько дней находился в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ, после чего был переведён в травматологическое отделение, где получил лечение.
- Восстанавливается речевая функция, - комментирует врач-невропатолог областной детской больницы Мария Алдабергенова.
Лечащий врач подростка также отмечает, что он получает соответствующее лечение, восстановление происходит, в том числе, с помощью электрофореза и массажа.
Вторая пострадавшая, попавшая в больницу с переломами костей таза, выписана домой в середине июня.
Напомним, авария произошла 25 мая на автотрассе Сайотес-Шетпе. Водитель Nissan Teana не справился с управлением, и авто перевернулось. В дорожной аварии пострадали семь человек. Тяжкие травмы получили двое из выпускников, которых санавиацией доставили в детскую больницу в областной центр. 17-летний подросток, у которого диагностировали черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения, впал в кому. Пострадавший несколько дней находился в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ, после чего был переведён в травматологическое отделение, где получил лечение.
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