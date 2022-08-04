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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:42

Просмотров: 401

Пострадавший выпускник в ДТП на трассе в районе Сайотёса идёт на поправку

Состояние 17-летнего подростка, получившего тяжёлые травмы в дорожной аварии во время последнего звонка, постепенно улучшается, сообщили Центру общественных коммуникаций в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной детской больницы.

Фото из архива
По данным врачей, состояние пострадавшего нормализуется, на сегодняшний день он самостоятельно сидит и даже ходит.

- Восстанавливается речевая функция, - комментирует врач-невропатолог областной детской больницы Мария Алдабергенова.

Лечащий врач подростка также отмечает, что он получает соответствующее лечение, восстановление происходит, в том числе, с помощью электрофореза и массажа.

Вторая пострадавшая, попавшая в больницу с переломами костей таза, выписана домой в середине июня.

Напомним, авария произошла 25 мая на автотрассе Сайотес-Шетпе. Водитель Nissan Teana не справился с управлением, и авто перевернулось. В дорожной аварии пострадали семь человек. Тяжкие травмы получили двое из выпускников, которых санавиацией доставили в детскую больницу в областной центр. 17-летний подросток, у которого диагностировали черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения, впал в кому. Пострадавший несколько дней находился в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ, после чего был переведён в травматологическое отделение, где получил лечение.



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