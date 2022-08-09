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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:11

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Забастовка железнодорожников села Бейнеу завершилась заключением мирового соглашения

В Бейнеуском районном суде железнодорожники и руководство Мангистауского областного филиала АО «НК КТЖ» пришли к мировому соглашению, сообщает пресс-служба суда региона.

Иллюстративное фото из открытых источников
По данным пресс-службы суда, в Бейнеуский районный суд истец Мангистауский областной филиал АО «НК КТЖ» обратился с иском о признании забастовки в отношении работников.

Работники учреждения «ПЧ-12», расположенного в селе Бейнеу Бейнеуского района, 01 августа 2022 года с 08:00 часов прекратили работу и начали забастовку.

Бастующие просили повысить месячную заработную плату на 100 процентов, оплатить в установленном порядке переход на региональный коэффициент «областной» в объёме Мангистауской области, организовать горячее питание или включить в месячную заработную плату расходы на горячее питание, выйти на пенсию с 57 лет.

- В районном суде работники ПЧ-12 и истец Мангистауский областной филиал АО «НК КТЖ» пришли к мировому соглашению. Согласно мировому соглашению, истец обязуется в установленном порядке обеспечить переход системы оплаты труда работников на региональный коэффициент «областной» в размере 1,8. Работники прекращают забастовку и продолжают работу. Истец отказывается от исковых требований, - сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 1 августа 2022 года, работники Бейнеуской дистанции пути Мангыстауского отделения магистральной сети объявили забастовку. Через два дня жёны железнодорожников из Мангистау обратились к президенту.



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