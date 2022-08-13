В полиции назвали причину задержания рейсового автобуса из Актау в Нукус

Фото пассажиров автобуса
Сотрудники роты патрульной полиции остановили рейсовый автобус, который следовал из Актау в Нукус, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».
- При проверке транспорта было выявлено, что водитель допустил перегруз пассажиров. За нарушение правил перевозки людей на водителя составлен административный протокол согласно статье 593 ч.1 КоАП РК. За нарушение правил эксплуатации транспортных средств, в частности, на лобовом стекле со стороны водителя имелась трещина. Водитель привлечен к ответственности по статье 590 ч.5 КоАП РК. Был изъят государственный знак. Без государственного номера водитель не имеет право управлять транспорт. После устранение недостатков, государственный номер был возвращён водителю, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
Один из пассажиров автобуса Тимур Джуманиязов подтвердил, что государственный номер возвращен и после полуночи автобус продолжил свой путь.
Ранее сообщалось, что пассажиры автобуса Актау-Нукус более шести часов не могли выехать, потому что их остановили полицейские в поселке Жетыбай.
- При проверке транспорта было выявлено, что водитель допустил перегруз пассажиров. За нарушение правил перевозки людей на водителя составлен административный протокол согласно статье 593 ч.1 КоАП РК. За нарушение правил эксплуатации транспортных средств, в частности, на лобовом стекле со стороны водителя имелась трещина. Водитель привлечен к ответственности по статье 590 ч.5 КоАП РК. Был изъят государственный знак. Без государственного номера водитель не имеет право управлять транспорт. После устранение недостатков, государственный номер был возвращён водителю, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
Один из пассажиров автобуса Тимур Джуманиязов подтвердил, что государственный номер возвращен и после полуночи автобус продолжил свой путь.
Ранее сообщалось, что пассажиры автобуса Актау-Нукус более шести часов не могли выехать, потому что их остановили полицейские в поселке Жетыбай.
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