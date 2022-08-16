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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:27

Просмотров: 1907

В Актау многоэтажки остались без лифтов из-за кражи кабелей

В нескольких микрорайонах Актау многоэтажные дома остались без лифтов, причиной стала кража кабелей.

Фото из архива
В редакцию обратились жители нескольких домов 4 микрорайона. Они пожаловались на неработающие лифты.

- Новые лифты установили в прошлом году, и сегодня они уже не работают. Нам приходится подниматься и спускаться пешком, - жалуются жители города.

В ТОО «Актауские городские лифты» сообщили, что причиной остановки лифтов стала кража кабелей неизвестными людьми.

- Кража кабелей произошла в нескольких домах 4, 7, 5 и 11 микрорайонов. Кражи начались в июле. Без кабелей включить лифты нельзя. Мы написали заявление по полицию, надеемся, что правонарушителей найдут. На сегодняшний день все лифты города находятся на балансе Актауского городского отдела ЖКХ. Они тоже со своей стороны написали заявление в полицию. Когда лифты вновь заработают, сказать не могу, пока ведётся разбирательство, - сообщил директор ТОО «Актауские городские лифты» Оралбек Джайлиев.

Напомним, В 2022 году в городе были обновлены лифты в 15 жилых домах. Всего их в Актау 623.

Редакция ожидает комментарий от городской администрации.



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