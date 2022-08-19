В Мангистау 31 человек официально зарегистрирован с коронавирусом

фото Турар Казангапов
Всего в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
А с начала пандемии в стране подтверждено 1 381 911 случаев, из них за сутки:
в Нур-Султане – 163,
в Алматы – 80,
в Шымкенте – 9,
в Акмолинской области – 79,
в Актюбинской области – 23,
в Алматинской области – 18,
в Жетысуской области - 22,
в Атырауской области – 37,
в ВКО – 18,
в Абайской области - 11,
в Жамбылской области – 16,
в ЗКО – 93,
в Карагандинской области – 118,
в Улытауской области - 19,
в Костанайской области – 79,
в Кызылординской области – 22,
в Мангистауской области – 31,
в Павлодарской области – 62,
в СКО – 44,
в Туркестанской области – 7.
А с начала пандемии в стране подтверждено 1 381 911 случаев, из них за сутки:
в Нур-Султане – 163,
в Алматы – 80,
в Шымкенте – 9,
в Акмолинской области – 79,
в Актюбинской области – 23,
в Алматинской области – 18,
в Жетысуской области - 22,
в Атырауской области – 37,
в ВКО – 18,
в Абайской области - 11,
в Жамбылской области – 16,
в ЗКО – 93,
в Карагандинской области – 118,
в Улытауской области - 19,
в Костанайской области – 79,
в Кызылординской области – 22,
в Мангистауской области – 31,
в Павлодарской области – 62,
в СКО – 44,
в Туркестанской области – 7.
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