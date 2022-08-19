В Мангистау 31 человек официально зарегистрирован с коронавирусом

фото Турар Казангапов

Всего в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.



А с начала пандемии в стране подтверждено 1 381 911 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане – 163,

в Алматы – 80,

в Шымкенте – 9,

в Акмолинской области – 79,

в Актюбинской области – 23,

в Алматинской области – 18,

в Жетысуской области - 22,

в Атырауской области – 37,

в ВКО – 18,

в Абайской области - 11,

в Жамбылской области – 16,

в ЗКО – 93,

в Карагандинской области – 118,

в Улытауской области - 19,

в Костанайской области – 79,

в Кызылординской области – 22,

в Мангистауской области – 31,

в Павлодарской области – 62,

в СКО – 44,

в Туркестанской области – 7.