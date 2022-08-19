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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 3562

Кандасам из Туркменистана может грозить департация: этнические казахи хотят жить в Мангистау

Этнические казахи из Туркменистана заявляют, что им не дают зарегистрироваться на территории Мангистауской области. Кандасам угрожают депортацией, если они не переедут на север страны.

Кандасы пригласили журналиста в надежде, что их услышат казахстанские власти. Фото автора
Корреспондент Lada.kz встретился с этническими казахами, которые переехали из Туркменистана. Им предлагают переехать в Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Абайскую области. Однако, не согласившись с этим условием, десятки человек собрались у здания отдела занятости и социальных программ с просьбой дать им возможность жить и работать в Мангистауской области.

- В Мангистаускую область нас пригласили наши родственники. В Акмолинской, Павлодарской областях у нас никого нет. Здесь есть пожилые люди, которые приехали жить к детям. Есть и другие ситуации: например, дочь переехала сюда, чтобы смотреть за больным отцом. В Туркменистане у нас все было хорошо, была работа, школа, но казахов оставалось мало, поэтому мы решили вернуться на историческую родину. От государства нам ничего не надо. Нам полагается квота в виде единоразовой выплаты в размере 214 тысяч тенге. Но мы готовы отказаться от нее, главное, чтобы нам дали возможность остаться в Мангистау. Так мы воссоединимся с нашими родными, - говорят собравшиеся кандасы.

Кандасам из Туркменистана может грозить департация: этнические казахи хотят жить в Мангистау


Среди собравшихся есть 93-летняя ветеран тыла Великой Отечественной войны Палфан Дабылова. В Мангистау у нее живут дети.

- Двадцать дней назад мы приехали в Мангистау. Говорят, что надо уезжать в Акмолинскую область. Мне 93 года, мне чуть-чуть осталось, куда я поеду, когда у меня тут дети, невестки, родственники, - говорит Палфан Дабылова.

34-летняя Айгуль Сеитмамбетова переехала с семилетним ребенком. По ее словам, из-за ситуации с регистрацией она не может зачислить ребенка в школу.

- Мы ничего не просим - ни работы, ни денег. Мы переехали сюда ради родственников. Сами поднимемся. У нас есть специальности: кто-то из нас сварщик, учитель. Мы можем принести пользу. Но нам не дают регистрацию. Кого бы мы не просили, нам никто не помогает. Грозят депортацией, - рассказала Айгуль Сеитмамбетова.

По словам кандасов, они планировали переезд в Казахстан раньше. Однако из-за пандемии еще на два года застряли в Туркменистане.

Кандасам из Туркменистана может грозить департация: этнические казахи хотят жить в Мангистау


- Когда мы за 50 долларов обращались в казахское консульство в Ашхабаде, нам сказали, поставим печать, якобы место прибытия - Павлодарская область. Тогда консул сказал, что это ничего не значит, главное - пересечь границу. Получается, нас ввели в заблуждение. Если бы нам изначально сказали, что в Мангистау нельзя остаться, мы бы не продавали имущество и продолжили жить и работать в Туркменистане. Нас оттуда никто не выгонял, наоборот, нас хорошо проводили, пожелали удачи. Поддержали в желании вернуться на родину, - говорят собравшиеся.

Собравшиеся просят поддержки от казахстанских властей и еще раз отмечают, что у них веские причины остаться жить в Мангистау.




Ситуация с кандасами обострилась после того, как 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально пересмотреть программу переселения населения и заселять кандасов не только в Мангистаускую область.

- Мы полностью поддерживаем соотечественников, вернувшихся на историческую родину. Но нельзя ограничиваться только Мангистауским регионом. Возможно заселение в другие области, в том числе в регионы с развитым производством. Мы готовы создать необходимые условия, – сказал Токаев на состоявшемся 14 июля заседании правительства.

После чего этнические казахи из Туркменистана стали сталкиваться с трудностями. Сначала сообщалось, что при пересечении границы им приходится пешком проходить нейтральную территорию - отрезок длиной в два километра в 40-градусную жару.

В конце июля в Сети появились видео, на котором говорится, что несколько десятков этнических казахов собрались у консульства Казахстана в Туркменистане, чтобы получить разрешение на въезд в Мангистаускую область, однако им отказали.



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Комментарии ( 8 )

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 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 18:46
Узень рассчитан на 40-50 тысяч человек по объемам трудоустройства. ГПЗ, Узень мунай и обслживающие предприятия не могут потащить те 200-300 тысяч оралманов, которых туда нагнали за последние 30 лет. Нужно расселять по всей республике- тут без вариантов. Но с ветераном тыла нужно быть снисходительнее. Неужели к детям прописать не вариант? А остальные алға- на освоение северов. Не нравится- Туркменбаши, Бекдаш, Мары.
 
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  • Marat Schmidt
 Око (Посетители) Сегодня, 18:12
Pipito_317,
кто едет по программе - им всё возмещается. Не выдумывайте. Другой вопрос что не на всё доказательства растрат могут предоставить. Побыстрей же хочется, туда на лапу, сюда. Всем это всё понятно.

всё вижу
 
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Pipito_317 (Посетители) Сегодня, 17:54
деньги на переселение выделяются, но наживаются за счет них. понятно кто. когда то с квотой тоже самое было. обогатились сверху. А эти люди за свой счёт переехали по приглашению родственников.
 
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  • alixah
  • babe
  • Marat Schmidt
 Око (Посетители) Сегодня, 17:12
Pipito_317,
Это переезды не по программе переселения. Сам можешь за свой счёт куда угодно переехать, а по гос. программе практически все затраты компенсируются и ещё и подъёмные и льготы полагаются.

всё вижу
 
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  • xerox
 Empro (Посетители) Сегодня, 16:55
Нужно пойти на встречу людям, ни кто не хочет ехать на север, там нищета. Тем более у них вся родня здесь, старики за которыми смотреть нужно.
 
-4
  • GIBSON.SG
  • babe
  • Marat Schmidt
  • fitter
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  • xerox
  • Ну Ну
  • alixah
  • hapiness
 Pipito_317 (Посетители) Сегодня, 16:45
А почему с другой страны прописываются здесь. например с России, Грузии, с Азербайджана приезжают. а самим казахам не разрешают.
 
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  • Empro
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  • xerox
  • Purins
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 Око (Посетители) Сегодня, 16:43
Ну нельзя же так всех под одну "гребёнку". Нужно разбирать каждый случай переезда отдельно. Молодые семьи - пожалуйста, на север, а уж пожилых у кого тут родственники коренные жители - то конечно нужно тут и оставлять. Критерии можно разработать, было бы желание.

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-2
  • Daulet201999
  • xerox
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  • babe
  • Empro
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  • ak12
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:20
В Туркменистане у нас все было хорошо, была работа, школа, но казахов оставалось мало, поэтому мы решили вернуться на историческую родину.


ну и жили бы там, всё равно уже за столько лет стали Туркменами
 
 

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