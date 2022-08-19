Кандасам из Туркменистана может грозить департация: этнические казахи хотят жить в Мангистау

Кандасы пригласили журналиста в надежде, что их услышат казахстанские власти. Фото автора
Корреспондент Lada.kz встретился с этническими казахами, которые переехали из Туркменистана. Им предлагают переехать в Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Абайскую области. Однако, не согласившись с этим условием, десятки человек собрались у здания отдела занятости и социальных программ с просьбой дать им возможность жить и работать в Мангистауской области.
- В Мангистаускую область нас пригласили наши родственники. В Акмолинской, Павлодарской областях у нас никого нет. Здесь есть пожилые люди, которые приехали жить к детям. Есть и другие ситуации: например, дочь переехала сюда, чтобы смотреть за больным отцом. В Туркменистане у нас все было хорошо, была работа, школа, но казахов оставалось мало, поэтому мы решили вернуться на историческую родину. От государства нам ничего не надо. Нам полагается квота в виде единоразовой выплаты в размере 214 тысяч тенге. Но мы готовы отказаться от нее, главное, чтобы нам дали возможность остаться в Мангистау. Так мы воссоединимся с нашими родными, - говорят собравшиеся кандасы.
Среди собравшихся есть 93-летняя ветеран тыла Великой Отечественной войны Палфан Дабылова. В Мангистау у нее живут дети.
- Двадцать дней назад мы приехали в Мангистау. Говорят, что надо уезжать в Акмолинскую область. Мне 93 года, мне чуть-чуть осталось, куда я поеду, когда у меня тут дети, невестки, родственники, - говорит Палфан Дабылова.
34-летняя Айгуль Сеитмамбетова переехала с семилетним ребенком. По ее словам, из-за ситуации с регистрацией она не может зачислить ребенка в школу.
- Мы ничего не просим - ни работы, ни денег. Мы переехали сюда ради родственников. Сами поднимемся. У нас есть специальности: кто-то из нас сварщик, учитель. Мы можем принести пользу. Но нам не дают регистрацию. Кого бы мы не просили, нам никто не помогает. Грозят депортацией, - рассказала Айгуль Сеитмамбетова.
По словам кандасов, они планировали переезд в Казахстан раньше. Однако из-за пандемии еще на два года застряли в Туркменистане.
- Когда мы за 50 долларов обращались в казахское консульство в Ашхабаде, нам сказали, поставим печать, якобы место прибытия - Павлодарская область. Тогда консул сказал, что это ничего не значит, главное - пересечь границу. Получается, нас ввели в заблуждение. Если бы нам изначально сказали, что в Мангистау нельзя остаться, мы бы не продавали имущество и продолжили жить и работать в Туркменистане. Нас оттуда никто не выгонял, наоборот, нас хорошо проводили, пожелали удачи. Поддержали в желании вернуться на родину, - говорят собравшиеся.
Собравшиеся просят поддержки от казахстанских властей и еще раз отмечают, что у них веские причины остаться жить в Мангистау.
Ситуация с кандасами обострилась после того, как 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально пересмотреть программу переселения населения и заселять кандасов не только в Мангистаускую область.
- Мы полностью поддерживаем соотечественников, вернувшихся на историческую родину. Но нельзя ограничиваться только Мангистауским регионом. Возможно заселение в другие области, в том числе в регионы с развитым производством. Мы готовы создать необходимые условия, – сказал Токаев на состоявшемся 14 июля заседании правительства.
После чего этнические казахи из Туркменистана стали сталкиваться с трудностями. Сначала сообщалось, что при пересечении границы им приходится пешком проходить нейтральную территорию - отрезок длиной в два километра в 40-градусную жару.
В конце июля в Сети появились видео, на котором говорится, что несколько десятков этнических казахов собрались у консульства Казахстана в Туркменистане, чтобы получить разрешение на въезд в Мангистаускую область, однако им отказали.
- В Мангистаускую область нас пригласили наши родственники. В Акмолинской, Павлодарской областях у нас никого нет. Здесь есть пожилые люди, которые приехали жить к детям. Есть и другие ситуации: например, дочь переехала сюда, чтобы смотреть за больным отцом. В Туркменистане у нас все было хорошо, была работа, школа, но казахов оставалось мало, поэтому мы решили вернуться на историческую родину. От государства нам ничего не надо. Нам полагается квота в виде единоразовой выплаты в размере 214 тысяч тенге. Но мы готовы отказаться от нее, главное, чтобы нам дали возможность остаться в Мангистау. Так мы воссоединимся с нашими родными, - говорят собравшиеся кандасы.
Среди собравшихся есть 93-летняя ветеран тыла Великой Отечественной войны Палфан Дабылова. В Мангистау у нее живут дети.
- Двадцать дней назад мы приехали в Мангистау. Говорят, что надо уезжать в Акмолинскую область. Мне 93 года, мне чуть-чуть осталось, куда я поеду, когда у меня тут дети, невестки, родственники, - говорит Палфан Дабылова.
34-летняя Айгуль Сеитмамбетова переехала с семилетним ребенком. По ее словам, из-за ситуации с регистрацией она не может зачислить ребенка в школу.
- Мы ничего не просим - ни работы, ни денег. Мы переехали сюда ради родственников. Сами поднимемся. У нас есть специальности: кто-то из нас сварщик, учитель. Мы можем принести пользу. Но нам не дают регистрацию. Кого бы мы не просили, нам никто не помогает. Грозят депортацией, - рассказала Айгуль Сеитмамбетова.
По словам кандасов, они планировали переезд в Казахстан раньше. Однако из-за пандемии еще на два года застряли в Туркменистане.
- Когда мы за 50 долларов обращались в казахское консульство в Ашхабаде, нам сказали, поставим печать, якобы место прибытия - Павлодарская область. Тогда консул сказал, что это ничего не значит, главное - пересечь границу. Получается, нас ввели в заблуждение. Если бы нам изначально сказали, что в Мангистау нельзя остаться, мы бы не продавали имущество и продолжили жить и работать в Туркменистане. Нас оттуда никто не выгонял, наоборот, нас хорошо проводили, пожелали удачи. Поддержали в желании вернуться на родину, - говорят собравшиеся.
Собравшиеся просят поддержки от казахстанских властей и еще раз отмечают, что у них веские причины остаться жить в Мангистау.
Ситуация с кандасами обострилась после того, как 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально пересмотреть программу переселения населения и заселять кандасов не только в Мангистаускую область.
- Мы полностью поддерживаем соотечественников, вернувшихся на историческую родину. Но нельзя ограничиваться только Мангистауским регионом. Возможно заселение в другие области, в том числе в регионы с развитым производством. Мы готовы создать необходимые условия, – сказал Токаев на состоявшемся 14 июля заседании правительства.
После чего этнические казахи из Туркменистана стали сталкиваться с трудностями. Сначала сообщалось, что при пересечении границы им приходится пешком проходить нейтральную территорию - отрезок длиной в два километра в 40-градусную жару.
В конце июля в Сети появились видео, на котором говорится, что несколько десятков этнических казахов собрались у консульства Казахстана в Туркменистане, чтобы получить разрешение на въезд в Мангистаускую область, однако им отказали.